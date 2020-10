Kondogbia apura el plazo

El 'caso Geoffrey Kondogbia' no se cierra. Todo lo contrario. El mediocentro del Valencia CF cada vez tensa más la cuerda. La postura firme del club de no negociar con el Atlético de Madrid, la crisis deportiva que atraviesa el equipo a dos puntos del descenso a segunda y la peligrosa visita del Getafe el domingo en Mestalla invitaba a pensar que el jugador podía poner punto y final al culebrón esta semana. Sin embargo, el paso de los días no ha cambiado el escenario. El centrocampista continúa entrenando al margen del grupo quejado de sus famosas molestias en el talón de su pie derecho y la sensación dentro del club y del propio vestuario, según ha podido saber Superdeporte, es que el jugador podría estar dispuesto a prolongar la situación hasta la próxima semana cuando finalice el plazo que el club rojiblanco tiene para encontrar un recambio a Thomas Partey. Kondogbia parece decidido a apurar hasta el final. Al menos eso es lo que se desprede de su comportamiento en la ciudad deportiva de Paterna.

Kondogbia ha dejado clara su fractura con la propiedad y su voluntad de hacer las maletas. El jugador tiene sus motivos para cambiar de aires, se siente «engañado» y está dispuesto a agotar hasta la última de sus opciones. De hecho, cada vez existe más gente en el club y en el vestuario que cree que Kondogbia presionará al Valencia hasta el último día del plazo de fichajes del Atlético. Los 30 días naturales de los que dispone el club rojiblanco de forma extraordinaria para firmar jugadores finalizan el próximo jueves 5 de noviembre a las puertas del Valencia-Real Madrid. Está por ver lo que suceda en los próximos días con Kondogbia, pero a nadie escapa que quizás haya que esperar hasta esa fecha límite, como si de un final de cierre de mercado se tratara, para conocer el desenlace de un caso que por encima de todo está penalizando y mucho deportivamente al equipo.

«¿Qué va a pasar cuándo esté recuperado? No lo sé. Espero que vuelva a ser un jugador tan importante como lo ha sido hasta ahora, que se resuelva pronto para que está disponible». Lo dijo Gracia al ser preguntado por el tema en sala de prensa. El tiempo no está dando la razón al entrenador. Ya son quince largos días los que lleva Kondogbia sin entrenar con el grupo. La última vez que se ejercitó con el resto de sus compañeros fue el pasado martes 13 de octubre. Un día después de no presentarse al entrenamiento por perder un avión y cinco antes de su cara a cara con el presidente Anil Murthy en Paterna cuando le remitió a la cláusula de rescisión de 30 millones como único camino para salir del Valencia. Desde aquel martes Kondogbia siempre se ha ejercitado en solitario con los fisios y el recuperador alegando «molestias» en el talón. Su lesión, aunque oficial con parte médico del club, es un misterio. Es imposible rebatir a un jugador en cuestiones físicas. Lo que sí puede confirmar este periódico es que el futbolista no acudió a tratarse a Paterna los dos últimos días libres -domingo y lunes- como sí hacen habitualmente los lesionados para acelerar la recuperación.

¿Y qué piensa sus compañeros? Hay futbolistas en la plantilla que también se sienten decepcionados con la propiedad porque este proyecto sin objetivos deportivos poco tiene que ver al que el club les vendía en verano. Sin embargo, a muchos de ellos les ha tocado dar la cara en las derrotas contra el Villarreal en La Cerámica y ante el Elche en el Martínez Valero, muchas veces siendo centro de las críticas. La vuelta de Kondogbia se necesita a todos los niveles.

El jugador sigue firme en su postura, pero el Valencia también. El club no solo se niega a negociar por el jugador, sino que quiere que el futbolista se suba y tire del carro del equipo. Tampoco se mueve el Atlético. El club rojiblanco sigue mareando al jugador, pero ni siquiera ha mejorado su oferta de cesión. Pasan los días, pasan los partidos convertidos en derrotas y el que más pierde, de momento, es el equipo de Gracia. Quedan tres entrenamientos antes del Valencia-Getafe y cada vez parece más difícil pensar en un Kondogbia liderando el centro del campo contra los de Bordalás en Mestalla. ¿Hasta el 5 de noviembre? Kondogbia apura.