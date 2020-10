Maxi, goles que valen oro

Javi Gracia busca soluciones para frenar la caída del Valencia CF. Ha pedido predisposición a sus jugadores para competir del minuto uno al noventa, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un cambio de sistema táctico y está reforzando el trabajo defensivo para aspirar a la ansiada y al mismo tiempo lejana portería a cero. Cualquier intento por cambiar el rumbo de la temporada es poco. Uno de los argumentos más sólidos que tiene el técnico para creer en la reacción a corto plazo es el regreso al once titular de Maxi Gómez. El equipo necesita los goles de su delantero centro más que nunca para cortar la peligrosa tendencia negativa de las últimas semanas que ha arrastrado al Valencia a una situación límite a dos puntos del descenso.

El uruguayo jugó contra el Villarreal mermado por culpa de unas molestias en la rodilla que arrastraba de su paso por la selección charrúa, se cayó de la lista de convocados contra el Elche, pero se ha recuperado de sus problemas físicos y está preparado para ayudar el domingo. Gracia y sus compañeros lo esperan con los brazos abiertos. Todos saben que muchas de las posibilidades de ganar al Getafe pasan por sus goles.



Maxi está bien físicamente y eso es lo más importante a estas alturas de la semana. El jugador ha evolucionado bien de las molestias en la rodilla izquierda que le impidieron viajar al Martínez Valero y se ha incorporado al grupo este martes al mismo nivel que el resto de compañeros. El uruguayo completó su primera sesión de trabajo sin problemas y estará a disposición de Gracia a pleno rendimiento. El '22' es fijo para el técnico. Hasta su baja obligada de Elche, había disputado los seis partidos de inicio. Siempre completando los 90 minutos. Solo fue sustituido en San Sebastián en el descuento para perder tiempo. Maxi es el único jugador de campo junto a Gabriel Paulista que lo ha jugado todo siempre que ha estado a disposición del entrenador porque Gayà, Kondogbia y Wass ya saben lo que es ser cambiados durante los noventa reglamentarios.

Sus goles valen oro. La realidad es que el Valencia de Gracia solo sabe ganar si marca Maxi. En las dos únicas victorias de la temporada contra el Levante y la Real Sociedad vio puerta el uruguayo. El tanto contra el Celta desgraciadamente no sirvió para nada. Lleva 3 en total con 9 disparos -33% de acierto- y está solo a uno del quinteto de máximos goleadores de LaLiga: Ansu Fati, Luis Suárez, Paco Alcácer, Oyarzabal y Portu.

El delantero está como loco por ayudar al equipo después de ver la última derrota en su casa. Solo piensa en clave domingo. Su mensaje en su vuelta en toda una declaración de intenciones. «Seguimos trabajando y enfocado en el partido del domingo, vamos equipo», escribía. Más allá de lo deportivo, hay un componente emocional que todavía motiva más al futbolista. El primer y único doblete de Maxi con el Valencia en partido oficial fue contra el Getafe en Mestalla. Fue el pasado 25 de septiembre de 2019 en aquel empate 3-3 que pasó a la historia tristemente por las manos de Cucurella dentro del área que no quiso ver el VAR. Aquella noche dio un recital de definición con un abanico de recursos a la hora de rematar de chilena (1-1) y cabeza (2-1).

La ausencia de Maxi es una losa para el equipo que se multiplica todavía más esta temporada sin Rodrigo Moreno. Las alternativas al uruguayo no están funcionando. La última actuación de Kevin Gameiro y Gonçalo Guedes como pareja de ataque no gustó sobre todo en la primera parte porque les faltó movilidad con balón -líneas de pase- y sin balón -presión avanzada-. Maxi al rescate. No queda otra.