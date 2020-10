Bordalás: "entrenar a un equipo como el Valencia es importante"

José Bordalás, rival el domingo en Mestalla, fue uno de los más firmes candidatos para entrenar a este Valencia CF. Es una situación que conoce perfectamente el técnico del Getafe y de la que no ha tenido problema en hablar en declaraciones a Onda Deportiva Valencia. Bordalás ha explicado que "se habló mucho de ese tema pero todos sabéis que yo tenía contrato con el Getafe, que mi mente siempre ha estado en el Getafe y, bueno, al final cuando hay cambio de entrenador se habla siempre de posibles candidatos, pero no solamente en el Valencia, en todos los clubes. Quizá en el Valencia más porque es un club grande, es una institución muy importante y salió mi nombre como el de muchos otros entrenadores. Al final el Valencia fichó a Javi Gracia, que es un gran entrenador y creo que acertó incorporándolo".

El entrenador valenciano responde así a la pregunta de si llegó a haber contactos formales para ficharlo: "Sinceramente no. Bueno, sabéis que fue una Liga atípica, que tuvimos que jugar una serie de partidos en tiempo récord, que estábamos inmersos en la Europa League, todo fue extraño para nosotros y para todos los equipos y la verdad es que lo que deseábamos todos cuando acabó era tener unos días de desconexión y tranquilidad, pero en ningún momento hubo ningún tipo de contacto. Nosotros siempre hemos estado con la mente puesta en nuestro equipo y, bueno, es inevitable oír que sale tu nombre, que puede haber posible interés, pero conmigo o con el Getafe nunca se pusieron en contacto".

El Valencia se decidió por Gracia aunque no se puede obviar que Bordalás fue uno de los favoritos. Desde el respeto al Getafe y también a Javi Gracia, como valenciano, ¿le gustaría entrenar al Valencia CF en un futuro? "Sinceramente, entrenar a un equipo como el Valencia es importante para cualquier profesional, porque es un club grande, un club importante con una magnífica afición, una gran ciudad, y eso no lo puedo obviar, pero mi pensamiento ahora mismo está con el Getafe, con sacar buenos resultados e intentar, que no va a ser fácil, hacer un buen año. Veremos qué nos depara el futuro, pero ahora no podemos pensar a largo plazo. Obviamente siempre le deseo lo mejor a equipos a los que tengo un gran cariño pero este fin de semana nos enfrentamos al Valencia y mi obligación como profesional y como técnico es intentar que mi equipo haga un gran partido".

¿Qué opina de la plantilla que tiene el Valencia CF? "Se ha comentado de todo este verano y después de acabar la temporada anterior. Sí que es verdad que han salido unos jugadores que en teoría eran importantes pero creo que el Valencia sigue teniendo un potencial altísimo, no hay que obviar que tiene una plantilla con una gran experiencia, y luego el Valencia es históricamente un equipo con una cantera muy buena y lo sigue siendo, han salido jugadores de una talla altísima que han llegado a ser de primer nivel, no podemos obviarlo. Creo que tiene un potencial altísimo, un equipo que siempre tiene que pelear por unos objetivos muy ambiciosos, con una afición magnífica que desafortunadamente no vamos a poder disfrutar el domingo, como no podemos disfrutar de nuestra afición tampoco, pero el Valencia CF siempre es un equipo importantísimo"