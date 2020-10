Guedes, más autocrítico que nunca

Gonçalo Guedes no ha arrancado la temporada como esperaba. El portugués del Valencia CF, sin embargo, trabaja en Paterna para ser mejor y hace autocrítica a nivel individual y colectivo. Reconoce que tiene que "mejorar el nivel" y asegura que el equipo está obligado a "mostrar actitud, darlo todo y no guardar energía". Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

Es la hora de reaccionar.

Sí sabemos lo que hicimos en los últimos tres partidos y lo afrontamos para ganar, es la única opción, hay que cambiar, mostrar actitud y darlo todo para conseguir la victoria que es lo más importante.

Todos unidos.

Lo más importante es continuar con el grupo unido que lo tenemos, tenemos un grupo que le gusta trabajar, no hemos conseguido victorias pero trabajando como estamos trabajando los resultados van llegar y espero que sea contra el Getafe, sabemos el rival que es, pero sabemos nuestra calidad, vamos analizar sus puntos fuertes y débiles, atacar los débiles que tienen y a ver si podemos salir con los tres puntos.

El Getafe.

Tenemos que afontar el partido como todos, pero sabiendo que el Getafe es un rival muy difícil, porque tiene buenos jugadores y juega bien, pero es un equipo que hace un partido muy diferente, pierde tiempo, es agresivo y hay que aprovechar los errores.

Salir a moder.

Sí, toda la gente que juega y que está fuera tiene que dar el máximo, tanto los que entran de inicio como los que no, no se puede guardar energía, tenemos que darlo todo para cambiar esta serie de derrotas que no nos gustan, hay que darlo todo, si es 20 minutos, 40, 60, 80 ó 100 minutos. Quien entre tiene que darlo todo para ayudar al equipo.

Cerrar la portería.

Es una cosa que nos ha dicho el míster, no encajar goles en los primeros minutos y que a partir de eso seremos más fuertes, hay que intentar que eso no pase. Con el trabajo que estamos haciendo de la parte mental, que estamos trabajando, vamos a cambiar muchas cosas.

Paso adelante de jugadores importantes como tú.

Es verdad, hay que estar al mejor nivel, solo así nos podemos ayudar todos.

A seguir marcando goles como en Villarreal.

Es lo que quiero hacer los máximos goles y asistencias posibles, pero lo importante es que el equipo gane.