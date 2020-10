El Valencia no tendrá que indemnizar a su patrocinador

F. CALABUIG

El Valencia CF ya ha recibido la carta del Ministerio de Consumo en la que se anuncia la decisión del Gobierno de España de limitar la publicidad sobre apuestas, una medida que afecta directamente al club porque el patrocinador principal de su camiseta es Bwin. Los clubes están a la espera de que esta carta se publique en el BOE para que sea oficial pero ya se da por hecho que los contratos de este tipo de patrocinios deberán concluir a final de la presente temporada, la 20/21. Tal como viene reflejado en esa comunicación oficial, "tan pronto como venza el periodo de transitoriedad".

Tanto los clubes como La Liga han tratado de ampliar esa transitoriedad hasta los tres años, pero el límite quedará fijado a final de la temporada actual. "Desde el momento en el que el Real Decreto entre en vigor, esos contratos se situarán fuera de lo establecido por la Ley, por lo tanto, le ruego que tenga presente este hecho con el fin de adaptar sus relaciones de patrocinio", advierte el ministro Alberto Garzón a los clubes. Para el Valencia CF, que tiene firmado un contrato con Bwin hasta final de la temporda 21/22, supone un duro golpe y la obligación de buscar un nuevo patrocinador principal.

¿Qué supone para el club en cifras? El Valencia CF firmó un acuerdo con Bwin por tres años, comenzó en la temporda 19/20 y concluye en 2022. El club percibe por esta publicidad en las camisetas y en todos los soportes publicitarios un máximo de 4'8 millones de euros por año, aunque en la actual temporada la cifra es inferior al no estar el equipo en competiciones europeas.

Al menos no tendrá que indemnizar a Bwin por la cancelación del contrato un año antes de su conclusión. Cuando se firmó el acuerdo en el Valencia CF ya pensaron que esto podía suceder y se reguló en una de las cláusulas que si se llegaba a esta prohibición y por imperativo legal no se podía cumplir el club no debería pagar ninguna penalización.

Toda publicidad de apuestas quedará prohibida con el Decreto-Ley salvo en el horario de 1 a 5 de la mañana. Tampoco será admisible la publicidad en las camisetas o equipaciones. En Internet queda prohibido para siempre cualquier tipo de publicidad y se prohíbe también en redes sociales y medios presenciales. Además, la norma afectará a vallas y traseras en los estadios y a la 'U' televisiva durante las retransmisiones. Según Tebas, el fin de esta publicidad tendrá un impacto económico de 80 millones de euros.