El día que David Albelda pudo volver al Valencia CF

A finales de septiembre de 2019 el Valencia CF vivía todavía bajo el temblor del terremoto del inesperado cese de Marcelino unas semanas antes. Celades era el entrenador de un equipo cuyos futbolistas asistían atónitos al desmantelamiento de un proyecto que solo unos meses antes había tocado el cielo con la conquista de la Copa del Rey del Centenario en Sevilla. Nada se les dijo sobre el despido del entrenador asturiano y hasta decidieron no hablar en rueda de prensa el día de la previa del partido de Champions en Londres ante el Chelsea como medida de protesta porque reclamaban una explicación por parte del club. Fue el día en que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, anunció una rueda de prensa que jamás se produjo.

Marcelino fue cesado el once de septiembre y Pablo Longoria el 21, que el siguiente era Mateu Alemany estaba tan claro, que el 27 viernes no viajó con el equipo a Bilbao, que jugaba el sábado en San Mamés ante el Athletic. La salida de Alemany ya era cuestión de tiempo y terminó alargándose mas de lo esperado, tuvo lugar finalmente en la primera quincena de noviembre tras una reunión del mallorquín con Peter Lim en Singapur. Con Mateu, Marcelino y Longoria fuera, el gran debate era quién o quiénes serían los sustitutos del director general. Pero resultó que nadie. Y eso que negociaciones hubo. Por ejemplo con Robert Fernández, que en el mes de abril admitió en una entrevista a Superdeporte que el Valencia CF habló con él. El interés del club de Mestalla en fichar a Robert como director deportivo fue muy serio, pero cuando todo parecía hecho, quedó en nada. Nadie llamó.

Siendo todavía Mateu Alemany director general del club el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, se reunión con Robert. Fue precisamente unos días antes del partido en Bilbao ante el Athletic, aquel al que Alemany ya no acudió. Anil se reunión en Londres con Robert Fernández, concretamente en el hotel Bulgarian. El ex jugador del Valencia CF explicó al presidente su proyecto que se basaba en una idea madre: valencianizar los cargos ejecutivos y deportivos. De hecho, según ha podido saber este periódico, estos son los futbolistas que formaban el equipo de trabajo de Robert Fernández: David Albelda, Vicente Rodríguez, Juan Sánchez y Pep Serer, a los que se sumaba Urbano, ex futbolista del FC Barcelona.

¿Pero qué cargos iban a tener cada uno? De todos ellos, hay cuatro nombres que tenían un destino muy claro, la secretaría técnica. Juan Sánchez, Vicente Rodríguez, Pepe Serer y Urbano. Los cuatro tienen dilatada experiencia en labores de scouting de futbolistas. Juan Sánchez ha estado muchos años en la secretaría técnica del Valencia CF, a la que llegó de la mano de Carboni cuando Juan Soler le dio al italiano el cargo de director deportivo. Carboni pasó como tantos otros, y tras él llegaron nombres como Miguel Ángel Ruiz o Rafa Salom, que ejerció de director deportivo desde la vicepresidencia del club. Salió Salom y Juan Sánchez accedió al cargo de secretario técnico. De hecho, él quien decidió que Unai Emery, entonces entrenador del Almería, equipo revelación de primera división, fuese el técnico del Valencia CF. Con la llegada de Vicente Soriano a la presidencia y Fernando Gómez como encargado de la parcela deportiva, Sánchez abandonó el club. Regresó después con Llorente como presidente y Martín Vila domo director de fútbol base, al cargo de secretario técnico del Mestalla, pero fue un tiempo efímero que terminó con la llegada de Salvo al club.

Vicente Rodríguez, posiblemente el mejor centrocampista de banda izquierda que ha tenido el Valencia CF, llegó a la secretaría técnica del club de Mestalla de la mano de García Pitarch. Suso dimitió de su cargo y se quedó como secretario técnico del club junto a José Ramón Alexanko. Fue Vicente quien, por ejemplo, terminó de cerrar el fichaje del italiano Zaza. Pactó su salida con Alemany por diferencias con Pablo Longoria.

En cuanto a Pepe Serer, su experiencia como ojeador es amplia. Ha trabajado tanto en el Valencia CF como en el FC Barcelona, donde se formó como futbolista. En el Barça fue ojeador de fútbol base en la Comunidad Valenciana, y miembro de la secretaría técnica del primer equipo bajo la dirección de Robert Fernández. Por último Urbano, ex jugador del FC Barcelona, donde coincidió con Robert Fernández, fue su mano derecha en la secretaría técnica del club azulgrana. Es un hombre de confianza de Robert, de ahí que estuviera en sus planes para su proyecto en el Valencia CF.



Albelda, técnico o portavoz

Y David Albelda. Su regreso al Valencia CF, del que salió cuando se retiró como futbolista en el verano de 2013, era fundamental para Robert. Solo tenía una duda, el cargo. Y si tenía una duda era porque meses antes, Albelda había comenzado su carrera como entrenador en el Atzeneta Unió Esportiva de Albaida en Tercera División, con el que ha logado el ascenso a Segunda B. El plan inicial era que Albelda fuese el portavoz del Valencia CF, pero su entonces nueva faceta en los banquillos, hizo que se valorarse seriamente la posibilidad de que fuese el entrenador del Valencia CF Mestalla.

Por su parte, Robert Fernández, ha trabajado en la secretaría técnica del Valencia CF en la primera etapa de García Pitarch como secretario técnico del conjunto de Mestalla, y con él trabajó también en el Atlético de Madrid. Además, ha sido director deportivo del FC Barcelona. Más allá de que todos los hombres de Robert tienen experiencia en el fútbol no solo como futbolistas profesionales, la clave para el de Betxí era valencianizar el club, y para ello su idea era colocar a vente con indiscutible pedigrí valencianista en puestos clave. Robert solo llegó a presentarle la idea a Anil Murthy en aquella reunión en Londres, es decir, no le desveló los nombres propios de sus compañeros de viaje, pero la llamada definitiva, no llegó a producirse.

