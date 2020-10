La emotiva sorpresa para Ricardo Arias

"Libre. La biografía de Ricardo Arias". Este viernes Ricardo Arias presentó el relato sobre su leyenda en el Valencia CF. El jugador con más temporadas en la historia del club muestra su lado personal y profesional en un texto novelado sobre él, su relación con la ciudad y con el Valencia CF.



"He tratado a la gente como me gustaba que me trataran a mí, con humildad, sencillez y cercanía. Siempre traté de ser un nexo entre los jugadores valencianos y los que venían de fuera", afirmó Arias, tras recordar la importancia de la figura del utilero Bernardo España "Españeta", fallecido hace dos semanas.



Esta obra está firmada por el periodista Fran Guaita y el libro está publicado por la Editorial Sargantana. El Palco VIP de Mestalla ha acogido la presentación de una obra clave sobre una de las figuras más icónicas para el valencianismo. Ricardo Arias no ha estado solo, ya que algunos compañeros han querido estar cerca en un día tan señalado. Todos ellos auténticos mitos del club: Claramunt, Saura, Cerveró, Tendillo y Bossio.





enviaron su cálida felicitación y reconocimiento a través de un vídeo.