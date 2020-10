Gracia no pierde la confianza en Mangala

Javi Gracia mantiene intacta su confianza en Eliaquim Mangala. El francés parte como primera opción para sustituir al lesionado Mouctar Diakhaby y acompañar a Gabriel Paulista en el centro de la defensa. Esa es la pareja de centrales con la que ensayó el técnico del Valencia en el entrenamiento del jueves. El navarro apostó por una línea de cuatro con Paulista y Mangala en el centro de la zaga, Thierry Correia en el lateral derecho y José Luis Gayà en el izquierdo después de que el partido de Elche confirmara que el capitán pierde potencial jugando de extremo sin recorrido y capacidad para sorprender.

La rotura muscular de Diakhaby -se perderá los partidos contra el Getafe y el Madrid- obliga a Gracia a decidir entre Mangala y Hugo Guillamón. El canterano tenía la esperanza de asentarse en el once porque fue el elegido en el Martínez Valero para sustituir a Diakhaby. Sin embargo, las señales en Paterna señalan hacia Mangala, aunque no hay nada decidido. El francés no hay que olvidar que fue titular en el debut liguero por delante de Guillamón y Diakhaby. El problema es que duró 17 minutos. Los que tardó en lesionarse. Medio y mes después Mangala podría reaparecer de inicio recuperando su estatus. El jugador arrastra inactividad, pero Gracia valora su experiencia y su poderío físico para ganar los duelos al Getafe. El entrenador decide.