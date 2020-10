El Valencia CF recibe al Getafe CF este domingo a partir de las 21:00 en un partido importante para cambiar la dinámica negativa de resultados. Todavía con los últimos coletazos del 'caso Kondogbia' en el ambiente, Javi Gracia y el vestuario están obligados a sacar un buen resultado contra el siempre complicado Getafe de José Bordalás.





El entrenador del Valencia CF todavía no ha encontrado un once tipo en las anteriores siete jornadas y este domingo la principal novedad en la alineación se espera que sea Kang In, el máximo asistente de LaLiga. El equipo necesita su clarividencia en el último pase y Javi Gracia puede darle la oportunidad.

En cuanto a la convocatoria valencianista, Javi Gracia no ha querido dar la lista en la previa del encuentro, pero la única baja por lesión que tiene el equipo es la de Diakhaby.



Estas son las alineaciones probables del Valencia CF – Getafe CF