Bordalás: "El Valencia es un equipo siempre peligroso y difícil"

José Bordalás, entrenador del Getafe, no quiso entrar a valorar la posibilidad de que el campeonato se pueda suspender, como ocurrió la pasada temporada, debido a la pandemia de la COVID-19 y aseguró este sábado que "al virus hay que tenerle respeto pero la vida sigue y no se puede parar la Liga, la industria o el comercio". "No he oído nada de todo eso (sobre una posible suspensión). Se están haciendo las cosas bien en LaLiga y los clubes. Llevamos los protocolos a rajatabla, la gente es responsable y todos contribuimos a que las cosas se hagan correctamente. No tengo temor a que pueda ocurrir", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Si insistes en proyectar temor... al virus hay que tenerle respeto, pero la vida sigue. No podemos parar la Liga, la industria, el comercio, porque si no la gente se va a morir de hambre y no del virus", confesó.

El Getafe, que suma 10 puntos en la clasificación, visita esta jornada en Mestalla al Valencia, que ha perdido cuatro de sus siete partidos esta campaña. "El Valencia es un equipo siempre peligroso y difícil que tiene objetivos ambicioso. Es un club grande y tiene necesidad porque viene de no ganar. Nosotros lo afrontamos con ilusión y máximo respeto porque el equipo está bien, las sensaciones son buenas y sabemos que si queremos sacar un buen resultado tendremos que hacer un gran partido", apuntó.

"El fútbol ha experimentado una transformación muy grande. Hay una igualdad terrible y mucha competitividad. Es más difícil que antes y tenemos que estar al nivel porque cualquiera te puede sorprender", declaró.

Por último, Bordalás dio su opinión acerca del VAR, al que defendió "siempre y cuando decida la tecnología".

"Lo que no puede ser es que cuando haya cosas evidentes, como en nuestro último partido, que Djené toca balón, no decida la tecnología. En el momento que no decide la tecnología dejamos de estar contentos", concluyó.