Gracia: "¿Kondogbia? No sé cómo está esa situación"

La rueda de prensa postpartido de Javi Gracia no ha evitado la pregunta pertinente sobre Kondogbia. El entrenador del Valencia CF ha respondido de esta manera.

Kondogbia está en Madrid. ¿Lo das por perdido y te quedas con esta plantilla?

La verdad es que no lo sé, sé lo que he visto a través de la prensa, que está en Madrid, lo última comunicación directa del presidente fue antes del entenamiento y me dijo que sería posible perder al jugador, cuando dos semanas antes me había dicho que era imposible que saliera. No se ni cómo está. Creo, creo que voy tener los jugadores que tengo y de los que me siento orgulloso.

¿Qué opina de este cambio de postura en dos semanas? ¿Siente que le han vuelto a engañar?

Ya sabemos lo que pienso, lo dije cuando se cerró el mercado de fichajes, cuando dije que había habido una llamada del presidente para decirme que el jugador no iba a salir, exclusivamente para eso, a partir de ahí sobran las palabras, ya sabéis lo que pienso, creo que ni para mí ni para el equipo es bueno hablar de eso. El que tenga que hablar de esa situación eue explique el por qué, yo no estoy para eso, yo estoy para entrenar y tratar de mejorar los resultados y creo que estamos en el camino.

¿Espera que sea la última que le haga el presidente? ¿Se le puede acabar la paciencia?

Ya te he dicho lo que es importante para mí, lo importante son mis jugadores, que el equipo jugue bien, que en esta situación la afición pueda disfrutar del equipo y se sienta lo más orgullosa de este grupo de jugadores sabiendo de todas las dificultades, no quiero entrar a valorar, ya me he manifestado, ya he hablado y fui claro, sabéis la situación y lo que ha pasado, sabeís los hechos y no soy quien deber explicar lo que ha pasado. En estos momentos no sé como está esa situación. Sé lo que me han dicho, como otras veces, pero uno ya no tiene la misma fe y credibilidad en lo que se le dice.