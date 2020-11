Directo | Valencia Mestalla- Hércules

Valencia Mestalla y Hércules se ven las caras en el Antonio Puchades en busca de la victoria. El formato de competición obliga a calentar el engranaje en menos tiempo y sumar victorias desde el primer minuto. Los blanquinegros vienen de dos empates muy trabajados contra rivales duros, pero esta Segunda B no espera a nadie y le toca dar el siguiente paso: materializar su crecimiento en resultados. Los alicantinos, por su parte, debutaron contra el Atzeneta con una victoria in extremis y este año no quieren caer en la mala dinámica de la temporada pasada.



Y es que los dos equipos que se dan cita en el estadio valencianista se inmiscuyeron el curso anterior en dinámicas muy peligrosas y con francas dificultades para alzar el vuelo. Solamente la fastuosa pandemia del Covid-19 que asola el planeta pudo poner final a la sangría y salvar la categoría a dos equipos que quieren escribir historias bien diferentes en un año clave por la reestructuración de las competiciones que elimina la Segunda División B y la permanencia tal y como la conocíamos.

El filial blanquinegro buscará no solamente dar continuidad a su buen hacer defensivo, sino también mejorar sus prestaciones a la hora de generar fútbol y ocasiones de gol. El cuadro herculano es un equipo más técnico que la Penya, lo que parece indicar que se verá un partido algo más abierto y con un flujo de ocasiones superior. Los blanquiazules viajan al Puchades con la intención de redondear su estreno con otra victoria que les permita encauzar una dinámica propia de equipo que lucha por los puestos de arriba.



Facu García y la medular

En el capítulo de altas, Óscar Fernández recupera al centrocampista Facu García tras perderse el último partido por la doble amonestación que vio en Atzeneta en el partido inaugural, por lo que podrá ser de la partida en el segundo choque consecutivo en casa para el VCF Mestalla.

Músculo 'juvenil' para la defensa



En el mundo del fútbol se suele decir que los grandes equipos se construyen de atrás hacia adelante y que la solidez defensiva es la primera piedra para ser un equipo competitivo. Y en esas anda el Valencia Mestalla de Óscar Fernández, que tras debutar con un partido más abierto en Atzeneta, echó el cerrojo a su portería en el duelo contra la Penya Deportiva, uno de los equipos más intensos del campeonato. El equipo exhibió músculo y un tono competitivo muy elevado, igualando el ritmo de su rival y pugnando de tú a tú los balones divididos y las segundas jugadas, situaciones que se le suelen atragantar a los filiales.

El estreno en el Antonio Puchades estuvo escaso de brillo por las características del envite, pero dejó entrever que el equipo tiene mimbres para competir a pesar de su corta edad y la gran cantidad de jugadores con ficha juvenil que participan con asiduidad. El mejor reflejo de esta circunstancia fue la zona de retaguardia, pues dos de los cuatro integrantes de la línea defensiva llevaban a la espalda un dorsal superior al '25' –es decir, tienen ficha de juvenil-, fueron los casos del central uruguayo de 17 años Facundo González y el murciano de 18, Iván Muñoz.

El aplomo de Sibille

El primero de los dos ya ha encontrado el premio de ser reclutado por Javi Gracia para cubrir la baja de Mouctar Diakhaby en el primer equipo. El marcador charrúa, de la generación de 2003, se ha destapado como la revelación del arranque por su temple, lectura de juego y eficacia en el balón aéreo. Por lo que respecta a Muñoz, ha sido titular en ambos partidos como lateral izquierdo –situación coyuntural, pues el murciano es central de cuna– demostrando que puede ser una opción más en esa zona, exhibiendo nervio y mucho carácter en la disputa.

La defensa la completaron dos jugadores con algo más de experiencia como Guillem Molina (20 años) y Kevin Sibille (22 años), elevando la edad media a los 19'25 años. El de Valls está actuando de lateral derecho –una de sus múltiples posiciones­­– siendo muy rocoso en defensa, aunque con algo menos de recorrido. El argentino, por su parte, aportó aplomo y tranquilidad, presentándose como un central más templado y calculador que canchero y visceral.

El filial con más juveniles

Más allá de la defensa, el Valencia Mestalla ha confeccionado una plantilla en la que el papel de los futbolistas juveniles es realmente importante. En las dos primeras jornadas han tenido minutos hasta seis jugadores con un dorsal del 26 en adelante: Fran Pérez (2002), Iván Muñoz (2002), Joseda Menargues (2002), Pedro Alemañ (2002), Facundo González (2003) y Hugo González (2003), por lo que es el filial español que lidera esta estadística. Por detrás de los blanquinegros se sitúan los filiales de Atlético, Real Sporting, Sevilla, Levante y Villarreal con tres juveniles cada uno.



El atrevimiento y el riesgo

Durante una parte del partido contra la Penya, el Mestalla estuvo con cuatro juveniles sobre el campo, el máximo permitido por el reglamento –debe haber al menos 7 jugadores en el campo con ficha 'A'- y una circunstancia como una lesión o expulsión sin cambios le podría llevar a incurrir en alineación indebida. Conscientes de ello, el cuerpo técnico reservó un cambio de urgencia, reduciendo el riesgo aunque no acabando con él, pues si en caso de lesión el rival pone el balón en juego también propiciaría la infracción.