Las horas más difíciles de Correia: "No podía ni mirar a los ojos"

Thierry Correia vive horas difíciles en el Valencia CF. El lateral derecho, asentado en el once titular tras varias buenas actuaciones, está muy afectado por la innecesaria segunda amarilla que dejó al equipo en inferioridad numérica desde el minuto 55. El portugués se disculpó ante Javi Gracia y algunos pesos pesados del vestuario. Los futbolistas vieron muy triste a 'Titi', como así se le conoce en el vestuario, hasta el punto que «no podía mirar ni a los ojos» de lo avergonzado que estaba por su autoexpulsión.

El cuerpo técnico y los 'capos' no fueron muy duros con el jugador porque fue el primero en admitir su error en el campo y estaba muy arrepentido. No hubo bronca. Solo primer aviso. El técnico y los jugadores fueron comprensivos con el joven y solo esperan que la acción sirva para que aprenda y, por supuesto, no se repita más.

Gracia reconoce ese proceso de aprendizaje como lógico. «La segunda de Titi es evitable, él lo sabe, pero era un partido de muchas situaciones de riesgo. Tenemos un equipo joven y estamos viendo crecer jugadores como Yunus, Correia... que van a tener partidos mejores y peores, aciertos y errores, tienen que ir aprendiendo y compitiendo y en ese transcurrir de partidos se perderán puntos».

Gayà tampoco quiso pasar por alto la acción. «Contra el Madrid hay que salir igual, sin pasarnos en exceso, porque no nos podemos quedar con un jugador menos, teníamos el partido encarrilado y eso hay que vigilarlo». Thierry pidió perdón también en las redes: «Se cometen errores, pero no errores infantiles como el que cometí, lo que más quería era haber seguido luchando con todos mis compañeros que lucharon a doblar por mi error. Ahora es aprender de los errores y seguir luchando como siempre por esto».