El Inter se queda sin dinero por Geoffrey Kondogbia

El Inter de Milán no rascará nada en la operación de traspaso de Geoffrey Kondogbia al Atlético de Madrid. Aunque los italianos se reservaron un porcentaje en una futura venta cuando se firmó el acuerdo con el Valencia CF, que ejecutó en 2018 la opción de compra, ese 25% era únicamente sobre la plusvalía, es decir, de la cantidad que el club de Mestalla lograse ingresar por él más allá de los 25 millones que le costó el fichaje. El acuerdo con el Atlético no va a llegar ni de lejos a esa cifra, por lo que al Inter no le llegará nada.

Para el Valencia, aunque vende por debajo del precio de compra, la operación le sale a cuenta desde el punto de vista del fair play fiinanciero, porque elimina los dos años que le restaban de amortización y se quita su ficha, todo limpio porque de momento nadie le sustituye en la nómina de la plantilla. Otra cosa es el aspecto deportivo, porque Javi Gracia pierde un efectivo más y es además un jugador al que estaba dando la titularidad hasta que llegó la propuesta del Atlético y estalló el conflicto. Y todo sin posibilidad de firmar un mediocentro más al menos hasta enero.