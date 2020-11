Anil Murthy saca pecho de la cantera

De manera telemática, no puede ser de otra en estos tiempos, celebró el Valencia CF la presentación de la nueva temporada en su Academia, un acto de bienvenida en el que Anil Murthy lanzó un mensaje a todos los jugadores que van a formar parte durante este año de la cantera valencianista.

El presidente se dirige a través de un vídeo en el que destaca y de hecho nombra uno a uno a todos los jugadores formados en la escuela que forman parte del primer equipo, a las órdenes de Javi Gracia, sin entrar a valorar aspectos como la salida de canteranos como Ferran Torres el pasado verano o la posible de Kang In en los próximos meses.

"Quiero dar la bienvenida a los jugadores, a sus padres, a la Academia del Valencia CF. Por desgracia no podemos reunirnos por el tema de la COVID-19. Espero que pronto podamos estar todos juntos. Quiero felicitaros por haber elegido una de las mejores canteras de Europa. Aquí formamos personas y futbolistas. Tenéis todos sueños para ser futbolistas del primer equipo del Valencia CF, como Gayà, Lato, Jaume, Hugo Guillamón, Cristian, Soler, Yunus Musah, Kang In, Álex Blanco, Esquerdo... Todos estos futbolistas han tenido la suerte de estar aquí muchos años. No todos vais a tener este éxito de crecer al primer equipo. Para nosotros es muy importante que aquí es una carrera de disciplina, aprendizaje y humildad", explica Anil Murthy.

"Tenemos hoy dentro de la cantera la posibilidad y la exigencia de trabajar no solo a nivel físico, sino también a nivel de estudios, con la colaboración que tenemos con Mas Camarena, que es una institución de élite también a nivel de estudios. Nosotros vamos a exigir un desarrollo muy completo del jugador, esto creo que es muy importante para el futuro de nuestros jugadores. Espero que vais a disfrutar de vuestros años aquí con nosotros, jugando al fútbol y estudiando. Amunt Valencia CF!", concluye.