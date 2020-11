Ferran, un negocio histórico... para el Manchester City

Raúl, David Villa y Fernando Torres, por un lado. Erling Haaland o Mbappé, por otro. Ferran Torres ha igualado o superado registros de precocidad a golpe de gol en sus últimos partidos en Champions. Terminó con el Valencia CF –en la triste eliminatoria ante la Atalanta– y ha arrancado nueva etapa maravillando con el Manchester City. Ante Olympiacos volvió a marcar y dejó un partido cargado de detalles (casi hace un golazo de espuela en un saque de esquina), jugando, de nuevo, como nueve. Guardiola está encantado y sus compañeros también. Es el principio, pero todo va rodado: la adaptación, el rendimiento, la química... Sin perder de vista que tiene 20 años. La palabra más repetida es «negocio», como sinónimo de ganga. El Valencia CF lo traspasó por 23 millones y ahora mismo es difícil encontrar un fichaje que mejore la relación inversión-rendimiento-potencial.

La operación de Ferran ha presentado su candidatura al fichaje de la temporada y apunta a entrar en la historia; en positivo para el City, en negativo para el Valencia. El club de Mestalla no estaba en una posición fácil, pero sobre la mesa tenía alternativas que no valoró o no supo manejar. Hubo un error de cálculo respecto a la dimensión que podía ganar el futbolista.



80 millones de diferencia

Los estudios de mercado que periódicamente presentan instituciones como CIES Football Observatory son orientativos, pero se sostienen desde una base científica. En primavera-verano, la tasación de Ferran Torres estaba en 40-50 millones de euros. Ese era el valor que le daba el CIES, con la duración de su contrato –que caducaba en junio de 2021– metida en la ecuación. Todo cuenta. El Valencia no pudo pasar de 23 más objetivos, pero la referencia entonces era esa cantidad sobre los 40 millones.

Superado el primer trimestre en el Manchester City, la tasación del valenciano se ha disparado: supera los 100 millones de euros. Está en 106 exactamente. La diferencia (más de 80 millones) es dolorosa. Hay que contar que el contexto del futbolista ha dado un salto, que tampoco era complicado advertir. Ferran ha entrado en otra dimensión: la Premier, el Manchester City, la selección española, su rendimiento... El atacante se ha revalorizado a razón del campeonato en el que juega, las operacione que se dan en ese marco y el tipo de movimientos (entrada y salida) que protagoniza. Por 23 millones, en Inglaterra, tienes difícil firmar un futbolista tipo Ferran. Foden, compañero y colega, está tasado en 70 millones. Hudson-Odoi vale cerca de 50, Greenwood (Manchester United) está en 115. En la clasificación de los Sub-20 más top del mercado, Ferran está en la sexta posición.

El número uno es Alphonso Davies (Bayern, 180 millones, lateral izquierdo, campeón de todo en los últimos meses), luego van Jadon Sancho, Ansu Fati y Erling Haaland. Todo cañones. Para sus compañeros, Ferran tiene valor añadido. «Hizo otro gran gol y estamos felices de tener un jugador así... Gabriel Jesus regresó, pero Torres demostró su valor para el equipo», explicó Gündogan.