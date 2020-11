Valencia Femenino | "El equipo somos todas"

El Valencia CF no es una máquina perfecta, pero las sensaciones que desprende es que estamos ante el comienzo de algo importante. La ruptura respecto a la dinámica –nociva– de la temporada pasada es total. Hay calidad, hay hambre, hay liderazgos consolidados, hay futbolistas que prometen ser importantes, hay realidades... Este inicio de temporada ha dejado partidos muy potentes en el Puchades que la afición no ha podido disfrutar por las medidas de seguridad de la pandemia y por los enredos con las televisiones. Hoy, por primera vez, se podrá seguir al VCF Femenino en directo a través de la pantalla. El partido lo darán GOL y LaLiga Sports TV. Gran escenario –Las Gaunas– y un rival, el Logroño, que no ha empezado bien, pero que tiene una plantilla interesante y un buen entrenador en Gerardo. La pareja de centrales Pujadas-Cubedo está a gran nivel, Bea Beltrán está en su mejor versión o cerca, Marta Carro domina la escena, la argentina Flor Bonsegundo desparrama garra, Anna Torrodà es un espectáculo desde el mediocentro, Júlia Aguado está sorprendiendo... Carla Bautista, otra de las revelaciones, tiene claro que es el momento de exprimir todo lo bueno que han dejado partidos como el del domingo ante el Athletic y enfocarlos para aumentar el músculo competitivo: «Nos quedamos con la sensación de merecer algo más, vamos a coger esas ganas para intentar ganar partidos en estas dos semanas».

El equipo no ha decepcionado nunca, incluso en la derrota en Tenerife. Esta fase con cuatro partidos en dos semanas más un quinto antes de cerrar noviembre va a medir el potencial del equipo y la profundidad de la plantilla. El ciclo es cañero: Logroño, Santa Teresa, Betis, Rayo Vallecano y Sevilla, siempre que la Covid lo permita. «Desde el principio, el cuerpo técnico nos ha transmitido siempre que todas formanos parte del equipo, todas contamos. Y ahora más que nunca, son muchos partidos en poco tiempo y necesitamos de todo el equipo», refuerza Carla, protagonista en la previa de VCF Media. La atacante manchega (generación 2000) simboliza el carácter del grupo. Llegó sin hacer ruido desde la Real Sociedad –donde no era titular– y está dando un gran rendimiento, más allá del gol. Tiene hambre por triunfar y es consciente de lo que significa el Valencia. Carla es un plus total en ataque.

El objetivo a temporada completa es asentar una nueva base, recuperar la identidad de siempre y preparar un salto, pero a corto plazo el foco está en pelear por el más tres cada jornada. Esa ambición se siente y hay futbolistas creciendo, sorprendiendo. Bargues va a mover el equipo. Tras probar con Noelia, Enith podría entrar en portería. Mientras, Kerlly sigue fuera y el lateral derecho obliga a tomar decisiones. Paula jugó ahí ante el Athletic. Aroma a partidazo.