El central y cuarto capitán del Valencia CF , Gabriel Paulista, tiene la receta para ganar al Real Madrid el próximo domingo en Mestalla. El brasileño asegura que hay que "aprovechar los espacios con jugadores rápidos", "dar la cara" y "luchar hasta que ya no podamos más". Paulista afirma que "somos un equipo que queremos", que se fue "contento" del partido del Getafe por "el cambio del equipo" y apunta con optimismo al Madrid a pesar de la dificultad. "Benzemá parece que no está pero la primera ocasión que tiene la mete, luego tiene jugadores jóvenes como Rodrigo y Vinicius que vienen un un gran momento, Ramos detrás comandando el equipo está en una fase muy buena, será un partido muy difícil". Paulista cree que estando "al 100% bien en la parte defensiva" se puede ganar. Por último, desveló las bromas de vestuario con Soler y Yunus. Estas son sus declaraciones íntegras al club:

El partido del Getafe es el camino a seguir.

Estamos en un buen camino, ese partido fue muy diferente a los últimos que jugamos, cambiamos la actitud, demostramos que somos un equipo que queremos, que queremos llegar lo más lejos posible y hay que seguir, en los entrenamientos igual, hay que trabajar muy fuerte como la semana pasada y esta semana tenemos que encarla igual porque el domingo será otro partido difícil y tenemos que ganar.

¿El partido del Getafe es el punto de inflexión?

Fue un partido en el que cambiamos muchas cosas con personalidad de querer ganar el partido, En casa siempre tenemos que buscar la victoria. El partido lo teníamos controlado, con la roja a Titi seguimos igual,defendiendo bien, tuvimos ocasiones de gol en algunos contraataques, pero nos empataron, marcan el segundo gol y aún así fuimos en busca del empate porque no merecimos perder el partido. En la última jugada del partido conseguimos un penalti y pudimos sacar un empate. Yo por ejemplo salí un poco triste porque era un partido para sumar los tres puntos, porque el partido estaba controlado, pero por otra parte salí contento por el cambio del equipo, ha sido un equipo mucha mejor.

¿Cómo se le puede ganar al Madrid?

El Madrid es el Madrid, no vive un una fase muy buena, pero tiene grandes futbolistas, son muy buenos, el otro día vi el partido y es un equipo de grandes jugadores, Benzemá parece que no está pero la primera ocasión que tiene la mete, luego tiene jugadores jóvenes como Rodrigo y Vinicius que vienen un un gran momento, Ramos detrás comandando el equipo está en una fase muy buena, será un partido muy difícil, pero ellos te dejan jugar, te dan mucho espacio para jugar y tenemos jugadores buenos y rápidos para aprovechar los espacios, entonces si tenemos una buena salida de juego les podemos sorprender, intentar marcar goles y lo más importante, no encajar goles. Tenemos que mejorar mucho en defesa, en no encajar porque esto es muy importante. Si no encajas vas a salir con los tres puntos, eso es claro, entonces vamos a estar bien concentrados a esto, a mejorar cada día, contra estos equipos tú no puedes darles nada de ocasioens porque ellos no fallan, hay que estar al 100% bien en la parte defensiva y segumante vayamos a salir con una victoria.

El año pasado se hizo un gran partido con gol de Soler, pero hay que jugar al 200%.

Tenemos que encarar todos los paridos así, hay partidos que no vamos a estar bien y vamos a perder, son cosad del fútbol, pero contra equipos así tenemos que estar como el año pasado que hicimos un gran partido. Lo pudimos ganar de dos o tres goles de diferencia, pero como he dicho, ellos es difícil que fallen si tienen una ocasión de gol y tenemos que entrar muy bien en todo lo que estamos trabajando, hay que ponerlo en práctica y seguramente vamos a hacer un gran partido.

Jugadores como tú son importantes para el equipo.

Desde mi primer día, cuando fui teniendo más confianza con el club, con la afición, con los jugadores, cada año que fue pasando me sentí con cierto nombre, con cierto respeto en el vestuario y este año mucho más, tengo esta responsabilidad de intentar ayudar a los más jóvenes, porque es una plantilla muy joven y es mas difícil. Yo fui niño también, es difícil que te escuchen, pero hay algunos que te escuchan y quieren ayudar al equipo e intentamos ayudar lo máximo posible porque son jugadores importantes para el club y que sea lo mejor para ellos también en su futuro, que crezcan y que tengan una carrera brillante.

Los jóvenes como Soler están dando un paso al frente.

Carlos Soler a pesar de tener poca edad lo veo un jugador experimentado, ayuda a los más jovenes, ayuda a Yunus por ejemplo que es muy tímido, dentro del vestuario hacemos bromas con él e intentamos que se suelte y entre en la broma que eso también es importante. Dentro del campo cada partido está mejorando y a pesar de ser joven, a Soler le decimos que tiene más edad, porque demuestra que tiene experiencia. Hugo también que para mi hizo un gran partido el domingo, le intento pasar lo que aprendí con jugadores como Garay y con otros jugadores, también le paso a Diakhaby, lo que aprendemos lo tenemos que pasar a los chavales que es muy importante también.

¿Qué mensaje le envías a la afición como capitán?

Estoy muy contento por ser uno de lo capitanes de este club, que era lo que quería, es una responsabilidad más de ser capitán de un club como el Valencia. El mensaje que quiero pasar es en nombre de la plantilla que este año estamos pasando por algunas dificultad, pero ahora tenemos que estar concentrados en trabajar, en entrenar bien y en los partidos vamos a luchar el máximo posible hasta que ya no podamos más, vamos a intentar llevar al Valencia lo más lejos posible porque es el nombre del club y es nuestro nombre, tenemos que dar la cara y pelar hasta el último partido, lo intentaremos hacer lo mejor posible y seguramente lo vayamos a hacer.