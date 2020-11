Cillessen, Kondogbia, Casemiro... Javi Gracia habla de todo

Después de que el mercado se haya cerrado, por fin, para que el Valencia CF no sufra más, Javi Gracia centra todo su discurso en el fútbol y en los jugadores que se han quedado en la plantilla. El entrenador confirmó que el portero Jasper Cillessen no pudo entrenarse tampoco este sábado, aunque no precisó más detalles sobre la lesión del holandés. Gracia confía en explotar las virtudes de su equipo para hacer frente a un Real Madrid que sufre en defensa.

Esta es la rueda de prensa completa del técnico navarro, que confía que la sensación positiva de hace una semana pueda ampliarse este domingo con un buen resultado contra el rival blanco este domingo (21:00, Mestalla).

-Estado físico de Jasper Cillessen

Ha tenido unas molestias, no le han permitido entrenar, no sé decir más. Se le están haciendo más pruebas y hay que esperar

-Opciones para suplir la sanción de Thierry Correia. Parece que la más probable es Daniel Wass...

Es cierto que muchas opciones no tenemos en cuanto a jugadores específicos, pero tenemos no solo la de Daniel. Como comprenderás, aunque sean pocas, prefiero mantener la duda hasta el final

-¿Cómo valora las bajas de Casemiro y Hazard por Covid-19?

Las ausencias de estos jugadores harán que otros, que han participado menos, tengan esa responsabilidad. Allí todos son grandes jugadores de nivel internacional. Quien juegue tendrá características diferentes a Casemiro, pero no tener un pivote más específico como mediocentro, en esas tareas de equilibrio, lo asumirán con otro jugador como Kroos... Quizás, juegue con Modric o Valverde. Son opciones diferentes, hará que igual pierdan unas cosas y ganen otras.

-Posibilidad de fichar en el mercado de invierno. ¿Alguien le ha explicado la última pérdida, Kondogbia?

Entiendo tu interés, pero no quiero volver a tratar esos temas. No es bueno ni para mí ni para el equipo, ya dije lo que pensaba sobre mercado. No quiero perder ni un segundo más hablando de lo que no tenemos, sino que quiero hablar de lo que tenemos. Hablar ahora de enero es algo impensable porque mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a lo que tengo y tratar de tener las menos distracciones posibles. La información que manejo intento darla, pero no tengo mucho que hablar de estos temas, tengo que concentrarme en mi equipo y sacar buen rendimiento

-¿Una victoria contra el Madrid daría un impulso diferente, serían más que tres puntos?

Siempre que no ganas, el próximo compromiso es una buena oportunidad. Sabemos la exigencia que genera un rival como el Madrid. Llegamos con partidos en los que dejamos buenas sensaciones, aunque nos estamos quedando con peores resultados que merecimientos. Aún así, al equipo no se le ve abatido, sino que está con muy buena actitud y aportación por parte de todos. En este sentido, quiero agradecer lo que nos aportan los veteranos, que estuvieron con los jugadores. Es de agradecer porque tratamos de crear ese ambiente positivo, de unión y dar continuidad a las buenas sensaciones.... a ser posible con buenos resultados

-¿Cillessen dejó de jugar, aparte de la lesión en su momento, por el hecho de haber estado en venta por parte del club?

Mi criterio a la hora de alinear a un jugador no atiende nada más que lo deportivo, no me fijo en si tiene una ficha más o menos alta o cosas de ese tipo. Trato de escoger lo mejor para el equipo. Trato de ser objetivo, y en ese aspecto no me preocupa si uno va a salir o no, con total independencia de las posiciones que ocupen en el campo

-Excesivos goles en contra que inciden en la debilidad defensiva.

Los datos son así, son muy mejorables. Debemos hacerlo no solo por una cuestión de los datos, siempre es una faceta que intentamos fortalecer. La trabajamos a diario y esta semana la hemos orientado a lo que nos vamos a encontrar en este partido. Más que los sistemas, dos o tres centrales, lo más importante es trabajar los conceptos para ganar estabilidad y fortaleza defensiva

-¿Kang In y Guedes son compatibles, o el hecho de que compartan espacio en el once repercute en negativo en el equilibrio en defensa?

Pueden jugar juntos, partiendo de un principio en el que veríamos a Gonçalo en la banda izquierda más que en punta, como al principio de temporada. En la punta hay más competencia. Si queremos a Guedes como delantero por el centro entra a ser una de las variantes. Pueden jugar los dos, pero tendremos que buscar el equilibrio del equipo. En los últimos partidos cuando ha jugado Guedes no lo ha hecho Kang In, creo que su posición ideal también es en el centro, a pesar de que a veces ha entrado por banda derecha. Compatibles son, siempre y cuando el equipo esté equilibrado para soportar el trabajo defensivo

-¿Empieza la temporada de verdad para este nuevo Valencia? Ya que saben quiénes son los que son y los que están tras la venta de Kondogbia.

Estoy de acuerdo en eso de que desde esta semana sí que sabemos ya la base que tendremos, por lo menos, durante un tiempo. Lo sabemos al 100%. Hasta esta semana hemos estado con esa incertidumbre. Es una buena base, pese a resultados mejores o peores. Pero, para mí, la temporada comenzó desde el primer día, y hemos trabajo mucho con múltiples variables y situaciones. Con más dificultades, pero ha sido el trabajo que hemos hecho, ahora intentamos que se vea reflejado en los jugadores. Como plantilla, como equipo, con los recursos que tenemos debemos mejorar y obtener buenos resultados día tras día

-Los rivales le han quitado puntos al Real Madrid, ¿cuál cree que son los puntos débiles de los de Zidane?

El Madrid juega muchos partidos y no es fácil, por su calendario, mantener siempre el listón. Han tenido partidos en los que le han quitado puntos y les han ganado, nosotros hemos analizado esos partidos. Siempre hay que tener un buen orden defensivo y a la hora de atacar, sabemos que podemos hacer daño con posesión pero también con contragolpes. Tenemos que mantener bien los registros. Vamos con mentalidad de tratar de ganar

-El Madrid encajó diez goles en seis partidos. El contragolpe encaja para hacerles daño. Hasta ahora hemos visto un Valencia 'contragolpeador', ¿es el estilo que quiere implantar, o le gustaría dominar más la posesión?

Me gustaría aprovechar esas virtudes de velocidad y contraataque, ya que ellos son un rival de los dominadores y una de las mejores opciones será aprovechar espacios a la espalda y ser rápidos en las transiciones. Aunque, más allá, claro que me gustaría también tener el dominio de los partidos y el control territorial. El balón parado es importante, el ataque directo también€ Creo que tenemos que manejar diferentes registros como equipo. No renunciamos a un ataque combinativo, y el día del Getafe nuestra intención fue jugar contra un rival que también es directo. En el transcurso del partido estuvimos en igualdad, es cierto que con un hombre menos te ves condenado a replegarte... La virtud de salir rápido nos dio opciones muy claras de haber matado el partido. Me gusta el contragolpe, pero hay que ser dominadores de otros registros

-¿Qué futuro a corto plazo cree que le espera a Yunus?

De momento se le está dando continuidad. Y no va a depender de lo que se le dé, sino de su trabajo, se lo está ganando. Tenemos una plantilla con muchos jóvenes, y hay que entender el proceso que llevan. Todos vemos a Yunus como el goleador de la semana, aunque debemos exigirle esa constancia y regularidad en sus acciones, al mismo tiempo, también comprender que en ciertos momentos la juventud lleva asociado que no tengan la regularidad de jugadores con más oficio. Estoy contento de trabajar con este perfil de futbolistas. Intentamos ayudarles. Al margen de ese proceso de crecimiento de los jóvenes, el hacer competir y lograr resultados con jugadores de todas las edades.