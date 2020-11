Jaume o Cillessen: Debate aplazado en el Valencia

Las sensaciones negativas con las que Jasper Cillessen tuvo que dejar a mitad el entrenamiento del viernes hacían creer a última hora del día, en el seno del vestuario, que el holandés no estará disponible para el partido de este domingo en Mestalla frente al Real Madrid. Por lo tanto, el debate en la portería quedará aplazado hasta después del último parón de 2020 con motivo de los partidos de selecciones. Todo apunta a que Jaume Domènech continuará siendo el titular en esta novena jornada como ha sucedido desde el comienzo de la temporada. Y la próxima cita no será hasta el 22 de noviembre en Vitoria contra el Deportivo Alavés.

Cillessen, que ya se perdió los primeros partidos de la Liga por molestias musculares en el gemelo, no pudo abandonar la Ciudad Deportiva conduciendo su vehículo. De hecho, tuvo que acomodarse en el asiento del copiloto mientras conducía un miembro del cuerpo médico. Después de las primeras exploraciones desde el club transcendió que se trataba nuevamente de un problema muscular, extremo que, avanzada la tarde, ya no se quería confirmar. Las pruebas médicas a las que fue sometido el ex del Ajax no resultaron esclarecedoras, así que el jefe de los servicios médicos, Pedro López Mateu, tomó la decisión de proseguir con nuevos exámenes médicos a primera hora de este sábado. Día del entrenamiento previo al partido de mañana. La persistencia del dolor provocaba que anoche Cillessen estuviese prácticamente descartado para medirse al Real Madrid.

La mínima posibilidad para él de poder jugar pasa por que durante las horas de la noche la inflamación haya disminuido, también las molestias en la pierna, y si todo eso acaba produciéndose, el portero dé el paso de forzar. Al futbolista de Nijmegen no le faltan ganas ni motivos. Esta nueva lesión significa un problema en su intento de convencer al nuevo seleccionador de la Oranje, Frank de Boer.

Evidentemente, cualquier lesión es siempre inoportuna, pero esta llega en el peor momento posible para el meta de 31 años. Según el ensayo del jueves, apuntaba al once titular por primera vez en la presente temporada. Sin duda, el hecho de recuperar la titularidad es una motivación importante tras semanas difíciles para él, tanto por la lesión muscular que padeció como por la voluntad del club de venderlo hasta el último día de mercado, el pasado 5 de octubre. Jasper estaba muy ilusionado con la posibilidad de volver a defender la portería del Valencia con el mismo rendimiento que mostró en el final del curso 19/20, especialmente, en las jornadas siguientes al confinamiento. Durante aquellas 11 jornadas el holandés se convirtió en el mejor futbolista con diferencia del equipo blanquinegro.

En función de los resultados de las pruebas radiológicas que el portero pase hoy, el Valencia emitirá un parte médico dando algún detalle sobre la lesión. Otra cuestión que quedó este viernes en el aire es la presencia o no de Cillessen con Holanda las dos próximas semanas. Mientras el portero se retiraba de la sesión con el Valencia, la Federación neerlandesa de fútbol comunicaba la lista de 25 seleccionados, entre los que el valencianista está como uno de los tres porteros junto a Bizot y Krul.

Si este sábado se confirma la baja del arquero con el equipo blanquinegro, lo normal es que el domingo tampoco viaje a su país para los partidos de la Oranje frente a España, amistoso del próximo miércoles, y ante Bosnia Herzegovina y Polonia, correspondientes al grupo A-1 de la UEFA Nations League. Para Ronald Koeman, Cillessen era fijo en la portería. Ahora con De Boer, sin embargo, tiene que empezar de cero con la rémora de haber perdido el sitio en su equipo y con porteros pujantes en los Países Bajos como es el caso de Marco Bizot (AZ Alkmaar).

Por otro lado, el encuentro de la jornada anterior con el Getafe de Bordalás avivó en el entorno el debate sobre quién debe ser el titular. Lo cierto es que Jaume no estuvo acertado en el rechace de un disparo lejano de Arambarri que derivó en el gol del Cucho (1-1, minuto 87). No obstante, la problemática defensiva del Valencia trasciende el arco, va más allá al ser uno de los cuatro equipos más goleados de la categoría. Domènech, uno de los que más disparos recibe entre los tres palos, es el portero de la Liga que más paradas ha realizado (29) hasta la jornada 8 por delante de Edgar Badía, Sergio Herrera, Dmitrovic, Oblak o Courtois, a quienes les rematan mucho menos.