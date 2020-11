Resurrección ante el Santa Teresa

Convicción, confianza, creencia, fe... El coraje del equipo se ha hecho evidente en estas primeras jornadas, pero es el momento de reforzar el paso del equipo con fútbol, con una victoria. Más allá de los puntos, se trata de lanzar un mensaje para los ateos, para que no exista lugar para las dudas. El ADN Valencia se ha dejado sentir en Huelva, ante el Real Madrid, ante el Athletic, contra el Logroño en Las Gaunas. El equipo ha dejado buenas sensaciones, ha estado siempre dentro de los partidos y los resultados no han sido exclusivamente a puro corazón, también ha habido mucha pizarra. Bargues y su cuerpo técnico siempre han hecho sentir su plan de partido. La resurreción tiene que completarse ante el Santa Teresa.

Esta fase de cuatro partidos en dos semanas y de cinco hasta diciembre va a resolverse desde el desgaste y la confianza. Equipo es la palabra que más se repite en el discurso del vestuario y no es una pose sin fondo. Al contrario. Se ha visto en cada jornada, hay posiciones abiertas y las jugadoras que entran desde el banquillo son tan importantes o más que las titulares. Ante el Santa Teresa –en ataque– puede ser turno para Asun, también para que Ellen Jansen recupere la titularidad. Sandra pidió a gritos un respiro ante el Logroño, pero Bargues la quiere hacer crecer desde la confianza y la continuidad.



Kerlly está de vuelta

En la convocatoria hay una baja sensible: Bea Beltrán. La lateral izquierdo madrileña está en un momento de forma tremendo y se queda fuera por unas molestias en la musculatura del isquiotibial de la pierna derecha. Vuelven Alejandra, María Ortiz y Woeller. También está dentro Kerlly, de vuelta tras su odisea con Ecuador. Bargues siempre encuentra la forma de agitar el once. La fe es un don que se tiene o no... este equipo, la tiene y, además, tiene juego.