Zidane da 'caña' a Isco

Isco Alarcón ha dejado de contar para Zinedine Zidane, una situación que viene de lejos y que se ha agravado en las últimas semanas. No se ha estrenado todavía en la Champions League, solo ha sido dos veces titular y en una de ellas, el choque ante el Cádiz en Valdebebas, fue sustituido en el descanso.

Aunque es una futbolistas cuyas condiciones agradan al técnico francés, es evidente que algo está pasando, mucho más después de la respuesta de Zidane una semana más a la pregunta sobre la situación del malagueño: "Lo que tiene que hacer Isco es seguir trabajando. No es un problema de Isco, es del entrenador que tiene que elegir y es verdad que últimamente no jugó mucho. Tiene que seguir trabajando y hacer lo que hace, hay momentos complicados que no voy a ocultar y ha vivido otros buenos. Va a seguir demostrando quién es, porque vamos a tener muchos partidos aunque últimamente no ha jugado mucho".

No dio muchos más detalles el entrenador blanco pese a la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia CF. "Al final es la dificultad del entrenador, que tiene que elegir cada partido. Últimamente no le he puesto de titular y ha entrado muy poco, pero no cambia nada de lo que pienso de Isco y espero que siga trabajando, porque va a tener su momento", añade.