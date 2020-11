"Ganar al Madrid nos refuerza mucho a todos y por supuesto al entrenador también"

Javi Gracia y todo el vestuario del Valencia CF han vivido una gran noche en un momento delicado. El entrenador y los suyos derrotaron al Real Madrid haciendo un gran partido que "refuerza a todos"

¿Después de 104 días de campo de minas, esté triunfo es un punto y a parte?

"Es un buen momento para recoger el resultado de bastante trabajo después de todo esto, un trabajo que no nos daba resultados que merecíamos. Ya llevábamos partidos compitiendo bien y es la línea a seguir. Esto es un punto y seguido y nos tiene que reforzarnos en el trabajo, que los jugadores recojan ese reconocimiento y esa confianza e ilusión para los próximos partidos. Queda mucha liga y el partido nos sirve para coger fuerza"

Hacía mucha falta una victoria así. ¿Son más que tres puntos?

"El valor de los puntos se lo damos en base a que vienen con un gran trabajo previo y por eso nos alegra. Hemos hecho cosas bien, pero no cerrábamos los partidos, en el día de hoy ha sido un momento ideal para ello. Ahora tenemos un parón para trabajar aunque perdemos muchos internacionales. Son tres puntos y hay que seguir".

¿Había visto un partido como este? No es fácil tirar tres penaltis, cuatro...

"Ganar al Madrid como entrenador no lo había hecho, empaté bastantes veces, como jugador alguna victoria, pero no muchas, Fue un partido muy completo y para ganar al Madrid hay que hacer muchas cosas bien, un esfuerzo defensivo y en mi opinión creo que las dos manos han sido claras y la otra no he tenido la opción de verla. Son jugadas claras y si son penaltis hay que pitarlos. El equipo ha tenido insistencia y fe desde el primer minuto hasta el último. He hablado con él y con Dani (Wass) después del primer penalti, pero Carlos se ha reafirmado que quería seguir lanzando y se le ha transmitido toda la confianza, ha mostrado una gran personalidad porque no era fácil seguir tirando, uno, otro, luego otro, no tenía dudas porque le veo la seguridad que tiene en los entrenamientos, igual que hizo en el último partido contra el Getafe"

¿Después de todo lo que ha pasado, cómo se ha sentido en el banquillo? ¿Esta victoria le refuerza?

"Me siento muy feliz sobre todo por ver a mis jugadores lo que han trabajado y los momentos que hemos pasado sin recompensa. Esto nos refuerza mucho a todos y por supuesto al entrenador también, uno se siente más feliz, pero ahora a pensar en el siguiente partido. Estoy muy contento de poder ofrecer esta victoria a tanta gente que trabaja durante la semana, los veteranos... esas cosas no se olvidan. Me gustaría hacer los tres puntos extensivos a todos y a la afición"

¿Qué te ha parecido Gayà?

"Es el mejor partido de José desde que estoy aquí, siempre tiene un nivel muy bueno, por eso va a la selección, pero hoy ha hecho un partido muy completo en defensa muy exigente que es parte del éxito de hoy, y ofensivamente con mucha claridad en todas sus opciones en campo propio y contrario siendo muy dañino para el rival. Es un jugador que muestra su experiencia y su nivel"