"No vi a Kondogbia, es pasado, no es jugador del Valencia CF"

"No vi a Kondogbia, es pasado, no es jugador del Valencia CF" Movistar Plus

Ricardo Arias se mostró contundente en la última respuesta dada a la periodista Mónica Marchante en la previa del Valencia-Real Madrid. El exjugador y embajador del club se anticipó al final de la pregunta para dejar que Geoffrey Kondogbia, nuevo jugador del Atlético de Madrid, es agua pasada en el Valencia.

"No lo vi, de verdad. Ya no es jugador del Valencia CF. Que sea feliz, me alegro por él, que siga disfrutando del fútbol, pero ya está. No es jugador del Valencia, ha pasado al pasado", argumentó al ser preguntado por si había visto el debut del centroafricano con los rojiblancos en los últimos 20 minutos de la goleada al Cádiz (4-0).

Por otra parte, Ricardo Arias valoró de modo positivo el regreso de Daniel Wass al lateral derecho para suplir la baja por sanción de Thierry Correia. "Era lo más previsible. Trastocar muchos puestos en un equipo nunca es beneficioso", comentó.

Respecto al partido, admitió que "recibir al Madrid siempre es difícil, y supone un punto de motivación extra para resaltar lo bueno y esconder lo malo". "Nos puede venir bien si hacemos un buen partido, es lo que esperamos después de haber sumado un punto en tres partidos; ganar supondría para el equipo una inyección de moral muy importante".

"El Real Madrid siempre exige el nivel máximo, e impone respeto, pero más que fijarse en ellos, debemos preocuparnos por nosotros", concluyó en los micrófonos de Movistar Plus.