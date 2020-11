El penalti que faltó por pitar

Ni los más viejos del lugar lo recuerdan. El colegiado Gil Manzano en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR impartieron justicia en el Valencia-Real Madrid. Aunque no todo fue felicidad arbitral en el club este fin de semana. El Mestalla no tuvo tanta suerte. El árbitro no señaló un penalti de libro que pudo cambiar el signo del partido contra el Orihuela correspondiente a la cuarta jornada del grupo 3B de Segunda División B. El filial perdió en el Municipal de Los Arcos, pero pudo ganar si el árbitro hubiera señalado el punto de penalti en esa jugada.

Sucedió en el minuto 77. Tal y como relata el propio Valencia se produjo un "claro derribo" sobre el central valencianista Mingotes por agarrón dentro del área con empate a 1-1 que incomprensiblemente el árbitro señaló como falta en ataque a favor del conjunto oriolano.

La jugada desató la indignación de los jugadores y del cuerpo técnico. Óscar Fernández y su segundo Miguel Ángel Villafaina se 'comieron' al cuatro árbitro a grito de "¡No puede ser, no puede ser!". Fran Navarro y el propio Mingotes se echaron las manos a la cabeza y los jugadores protestaron airosamente con el capitán Adri Gómez a la cabeza. De nada sirvió. El juego se reanudó y el Orihuela marcó el segundo.

A Óscar le costó mucho morderse la lengua en sala de prensa. "Es una derrota jodida, los chicos han dado todo lo que tenían que dar. Nos hemos puesto por delante y ellos al final... no sabría cómo definirlo. El que lo haya visto por la televisión se puede dar cuenta de lo que ha sufrido el equipo aquí. Ya está. No hay que darle más vueltas. Estamos jodidos, dolidos por la derrota, pero hay que seguir en la línea que estábamos jugando, el juego ha sido aceptable, hemos tenido para ponernos 0-2, pero al final pico y pala pico y pala nos han ido metiendo atrás... no te sabría decir por qué. No hablo nunca. Que lo vea la gente en la tele. Es una excusa barata. Ellos han estado más eficientes y ya

está. Ojalá algún día tengamos también esa eficiencia nosotros también, y cuando hablo de eficiencia no hablo de remates a portería..." decía Óscar en declaraciones al club.

El técnico del filial lamentó la derrota y apela al camino de aprendizaje. "El equipo ha estado muy bien y ha hecho muchas cosas bien para intentar llevarse los tres puntos, pero no hemos ganado y yo quiero ganar siempre, las derrotas son jodidas. Esto nos sirve para aprender y seguir creciendo. Nos hubiera gustado ir al parón con estos tres puntos, pero ahora nos toca dos semanas duras porque nos vamos sin puntuar.

Vamos a seguir trabajando, y vamos a recuperar gente para el partido contra el Ibiza que será complicado en casa. "El filial tiene por delante ahora dos semanas hasta el próximo partido que será ante la UD Ibiza, líder del grupo en el Antonio Puchades.