Arias: "Cualquier cosa que hagamos por honrar a Sol se nos quedará corto"

El embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha expresado su dolor por la pérdida de su amigo Juan Cruz Sol y su voluntad de honrarlo como merece. "Cualquier cosa que hagamos por Juan se nos quedará corto. Siempre respetó al Valencia con buen semblante, del que tenemos que aprender muchos. Ahora hay que honrarle".

"Es una sorpresa muy desagradable, me ha dejado roto. Estábamos muy pendientes de su estado, estaba malito, pero al final ha llegado esta fatal noticia que tenemos que llevar como se pueda, pero se cómo podremos. Es un palo muy duro, porque no era muy mayor, era muy querido, generoso, educado con todos y nunca esperas noticias de estas. Si se va y se le acaba el sufrimiento, pues bienvenido donde esté. Es una auténtica lástima. Lo disfruté de compañero y he estado seis años codo codo con él yendo a actos, a las peñas... Juan no ha dejado de ser lo que era. Agradable, simpático, siempre te abría los brazos... Era muy respetado. Era un ejemplo de cómo se tiene que comportar humilde y honradamente una persona de club. A Juan pocas veces lo he visto enfadado, como Españeta, era algo innato en él, siempre estaba de buen humor, siempre trataba a todos por igual. Me jode esta situación, había nacido su primer nieto... Estaba feliz. Ahora hay que estar al lado de Paola y sus hijas y el club estará ahí, seguro que se le va a honrar como merece. Lástima que no se le pueda hacer un reconocimiento público. Se lo he comunicado ahora a Emilio Butragueño porque se había interesado. Ganó la Recopa y la Supercopa con nosotros, nunca lo olvidaré. Cualquier cosa que hagamos por Juan se nos quedará corto. Siempre respetó al Valencia con buen semblante, del que tenemos que aprender muchos. Ahora hay que honrarle",decía