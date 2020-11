El recuerdo de los amigos de Sol: "Loqui no tenía enemigos"

El Valencia CF y el mundo del fútbol en general lloran la muerte de Juan Cruz Sol. Algunos de sus amigos más cercanos como Voro González, Miguel Ángel Bossio, Ferran Giner, Vicent Guillot o Darío Felman entre otros, han querido recordar al 'Loqui' persona y futbolista y al mismo tiempo animar a su familia en estos momentos difíciles. Hay un denominador común. Todos coinciden en la calidad humana y en lo "buena persona que era" que era Juan. Estas son algunas de sus reacciones en declaraciones al club:

BOSSIO

"Era alegría, aportaba optimismo, nunca le veías una cara de preocupación. Juan, como Españeta, te enseñaba de la vida a tirar hacia adelante. Hay personas que marcan porque ayudan a los demás, dan ánimos y Juan era una de esas personas que marcan, con las que entiendes el significado de la vida. Son gente, como Españeta, que marcó una línea de vida. Juan era feliz por despertarse y vivir la vida cada día. Estaba viviendo una circunstancia complicada, pero la vida nos da estos palos. Primero con Españeta y ahora con Juan. Hace meses fuimos a un acto y él con su optimismo se ponía a cantar canciones en el coche. Le gustaba mucho cantar rancheras, mexicanas, boleros... Hacíamos asados con Valdes y mucha gente de fútbol y la cena no se terminaba si él y Abelardo no cantaban. Es una persona que le ha hecho mucho bien al Valencia y te cala por los huesos. Ánimo a la afición porque había mucha gente que lo quería".



FELMAN

"Era una gran persona y ese es su gran legado. Hemos perdido a un tipo excepcional, que siempre tenía el sí en la boca y la mano tendida a los amigos, un tipo que gracias al fútbol cosechó muchos amigos y eso hace a la persona que es lo importante. Le tenía mucho cariño a sus amigos y al Valencia, Juan le ofreció su vida a Bonhoff... Quiero animar a la familia porque imagino lo que estarán pasando".

VORO

"Es un día muy triste, sabíamos que las cosas no iban bien, pero nunca lo esperas. Juan es una persona entrañable, tenía un gran corazón, era una gran persona, desprendía eso, cuando íbamos a los hoteles y los campos todos los recordaban con cariño y eso habla de cómo era. Compartimos muchas horas, nos hemos reído mucho, como jugador su currículum está ahí, y ahí estaban sus heridas de guerra con la cadera, la rodilla.. pero nunca perdió al sonrisa ni el buen humor. Siempre hacía corrillo porque contaba sus anécdotas, pero nunca sin hablar mal de nadie. Tenía mucha calidad humana. Estaba siempre atento, hablaba con todo el mundo, era imposible llevarse mal con él, no tenía enemigos. Todo el mundo lo quería. Ese era Juan"

GUILLOT

"Estoy porque además de compañero, era buen amigo, he ido a actos, a peñas... Era un gran jugador, pero como persona todavía ha sido más grande. Nunca lo vi enfadado con nadie que es muy raro y si lo estaba no lo mostraba, no tenía ningún enemigo y eso dice mucho de una persona. Yo me metía con él. Le decía 'mira que jugaste de defensa porque de delantero no le pegabas ni a un baúl'. Teníamos una amistad muy grande y como jugador, quizás solo le faltara un poco de técnica, todo lo demás le sobraba, era todo, solo el faltaba un poco de tranquilidad en el campo, pero aún así tenía mucha más técnica que muchos de los que hay por aquí. Si tuviéramos a Juan en la defensa...

GINER

"No es un buen día, Loqui se ha ido y nos deja otro murciélago, otra persona identificada con el Valencia CF. Era muy buena persona, nos ha cuidado en su etapa de delegado y de directivo y los que hemos estado cerca sabemos que era una persona protectora, respetuosa, siempre cumplía con lo que estaba en su mano. Quiero mandar un abrazo a su familia, a su mujer, a sus hijas y al valencianismo porque nos nos va otro de los nuestros. Hay que sentirse orgulloso de haber concocido a una persona como Loqui. Me quedo con él de su proximidad y con su buen entendimiento como persona, era una persona que sabía tratar a cada uno desde su posición en el club. Nos deja un compañero. Lo conocían en todos los equipos".