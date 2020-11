El vídeo de Juan Cruz Sol cantando en un viaje del Valencia CF

Ha fallecido Juan Cruz Sol, otra leyenda del Valencia CF que se marcha y que deja en el recuerdo multitud de anécdotas e historias en la memoria valencianista. Aficionados, ex jugadores y entrenadores que han pasado por el club y han conocido a Sol han mostrado su pésame por la pérdida. Sin ir más lejos su amigo Ricardo Arias ha recordado cómo era: "Es un palo muy duro, porque no era muy mayor, era muy querido, generoso, educado con todos y nunca esperas noticias de estas. Juan no ha dejado de ser lo que era. Agradable, simpático, siempre te abría los brazos... Era muy respetado. Era un ejemplo de cómo se tiene que comportar humilde y honradamente una persona de club".

Una muestra de la agradable forma de ser de Sol era su manera de amenizar las concentraciones del equipo. Al de Elgoibar no solo le gustaba el fútbol. Entre sus aficiones también destacaba la pelota y, sobre todo, cantar. El vasco lo hacía muy bien y alegraba a todos con su voz en los desplazamientos. En este vídeo se puede ver a Sol en un viaje del Valencia CF a Turín cantando en el hotel a viva voz.