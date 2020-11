Mensaje de Gayà: "No es nada grave, estoy bien"

José Luis Gayà ha querido enviar un mensaje de tranquilidad después del tremendo golpe en la cabeza que se llevó en la primera mitad del partido entre Holanda y España, en un choque con Hateboer. El futbolista se retiró sangrando y con mucho dolor pero, como él mismo relata desde el vestuario del Johan Cruyff Arena, todo queda en un susto:

"Estoy ya un poquito mejor, gracias al doctor la verdad es que la herida está mucho mejor, parece que se ha quedado muy bien y ahora a ver si cierra y a ponerme bien lo antes posible", dice.

Cuenta además cómo recuerda esa acción: "Fue una disputa de balón, yo despejé y el lateral derecho de ellos me vino por la espalda, la verdad que no lo vi y ya recuerdo el golpe que fue muy fuerte, mucho dolor pero bueno no es nada grave, estoy bien".

Con todo, el golpe fue muy fuerte y Luis Enrique va a valorar junto al cuadro médico si manda a casa o no al valencianista, con lo que se perdería los dos partidos oficiales ante Suiza y Alemania, sábado y martes.

"Hablaremos con los doctores. Un golpe en la cabeza siempre nos preocupa y en este caso la avería era bastante potente. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona, no descartamos llamar a un jugador más porque solo tenemos dos jugadores. Pero vamos a ver, porque aunque queramos llamar tiene que tener la PCR... También valoramos llamar a alguien de la Sub21", explica el seleccionador, que se quedaría solo con Reguilón si Gayà tiene que marcharse.

"José Gayà sufrió una contusión (inciso contusa) en la ceja izquierda que le ha provocado una brecha. La herida ha requerido puntos de sutura. Se valorará evolución en las próximas horas", decía el parte médico de la RFEF.