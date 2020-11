Tremendo raje de Kempes a Meriton

Mario Alberto Kempes recuerda a Juan Sol, habla de la actualidad del equipo y aprovecha para dar un palo histórico a Meriton por su gestión en el Valencia CF. "No sólo están destrozando al equipo sino también al club, ese es el problema", llega a decir el Matador en declaraciones a El Transistor de Onda Cero.

Asegura que le duele lo que está pasando: "Sí duelen estas cosas pero hay que ver lo que han venido a hacer y lo que quieren hacer con el club. Yo en un momento por decir un par de palabritas me rajaron y se ha visto que no estaba equivocado, que un día se van a encontrar con que no tendrán estadio, ni el que juegan ni el otro. Ya entonces mandaban ellos, el propietario, Mendes y el entrenador, Nuno, y nadie se enteraba de lo que estaban haciendo".

Han desmantaledo el equipo, en su opinión, "porque tienen que amortizar, yo no sé si han gastado tanto como han vendido porque el negocio se lo han hecho entre Mendes y el jefe, todo queda en familia digamos, todos los jugadores son de ellos dos y de Nuno, porque ahora en el Wolverhampton también tienen jugadores".

Y sigue con sus críticas al máximo accionista y a su gente en el Valencia CF: "hay gente que a lo mejor no sabe hablar ni en español y vos sabés que si estás dirigiendo un club eso es lo mínimo si es que te interesa el dinero. O te sobra el dinero y quieren arruinar a un club, pues mira es lo que está haciendo perfecto. Es que no están destrozando al equipo sino también al club, ese es el problema. No es porque no traen jugadores que den la talla".

Se refiere también a los futbolistas y a Javi Gracia para decir que "los muchachos están haciendo todo lo posible y al entrenador le dejaron lo que había y arréglate. Menos mal que el fin de semana se ganó pero el Valencia no está funcionando bien, ese es el problema, pero a los de arriba no les importa mientras puedan recoger lo que recogen".

Kempes también expresó el recuerdo y el dolor por la muerte de Juan Cruz Sol: "Por el tema de la pandemia ya no pude ir más a València, si no me equivco la última vez que estuve con él fue para el Centenario. Se encontraba mal, sí, hace tiempo que no estaba bien pero bueno, estaba allí y lo mejor que podía hacr era estar donde se sentía útil. Estaba haciendo lo que le gustaba. Venimos recibiendo buenos palos y ya no hablo de lo que es lo deportivo. Estamos pasando una racha negativa, se fue Españeta hace poquito, ahora Juan. Son cosas que uno tiene que asimilar, duele pero es la ley de la vida, no podemos hacer nada en contra del jefe que está arriba. Lo siento porque Juan era amigo de sus amigos, era 'Loqui' para todo, realmente era una persona muy agradable, muy hablador, tranquilo y trabajador, eso sí. No le hacía un feo a nadie, se paraba y hablaba y hablaba y mira que a la gente de las peñas hay que aguantarla, peor a él le gustaba lo que hacía".