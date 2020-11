Yunus es titular y suplente al mismo tiempo con Estados Unidos

Yunus Musah no olvidará este partido por amistoso que fuera. El jugador del Valencia CF ha debutado como internacional con la selección de los Estados Unidos. Sin embargo su alineación en el once inicial dejó una nota curiosa.



La cuenta de Twitter de la selección de USA anunciaba minutos antes del duelo contra Gales los once jugadores de inicio, entre los que estaba Yunus Musah. Hasta ahí todo normal, lo sorprendente era que en la relación de suplentes también se podía leer '18. Yunus Musah'.





We assure you, Yunus will not be in two places at once tonight. On the field from the start. #WALvUSA | #USMNTisBack https://t.co/59RTRtnePa pic.twitter.com/65xRIGcBdY — U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 12, 2020

Lejos de borrar la publicación, los responsables de la comunicación del equipo de las barras y las estrellas aprovecharon para aclarar que Yunus no iba a estar en dos lugares al mismo tiempo con un: "We assure you, Yunus will not be in two places at once tonight. On the field from the start. ()".