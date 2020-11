La portería: cosa de dos

Desde hace unos días, el entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, sabe que habrá que afrontar la mayor parte de la temporada sin Jasper Cillessen. O lo que es lo mismo, con un portero menos de los tres con los que la plantilla comenzó la temporada en el mes de septiembre. El holandés salió ayer del hospital después de que el jueves se desarrollase con éxito la intervención a la que fue sometido por el doctor Ignacio Muñoz en el IMSKE.

La responsabilidad de la portería continuará en las manos de Jaume Domènech, titular para el entrenador en las primeras nueve jornadas de la Liga. El de Almenara forma parte del cuarteto de capitanes y cuenta con experiencia suficiente, tanto en el club como en la elite, para asumir un rol protagonista. De hecho, gracias a un fuerte carácter competitivo, no se ha quedado a cero en ninguno de los seis años en los que está en la plantilla profesional del Valencia. Incluso, sumó una cantidad importante de partidos oficiales en la competencia con guardametas de talla internacional como Diego Alves, Neto y el mismo Cillessen. Por ejemplo, el holandés únicamente jugó nueve duelos más que Jaume en el curso 19/20.

Pese a la baja del ex de Barça y Ajax para un largo periodo entre tres y cuatro meses, los dirigentes del Valencia no se han planteado en este momento reforzar la portería. Hay confianza tanto en Jaume como en Cristian Rivero. El joven de Gandia es una de las firmes esperanzas de la Academia para convertirse a medio-largo plazo en un meta de alto nivel. Sin ir más lejos, en los últimos días del mercado de verano el club rompió la cesión de Cristian al Málaga, que estaba totalmente acordada, como consecuencia de no haber podido dar una salida al lesionado Cillessen. Entonces, en el gemelo.

Cabe recordar que durante varios meses el club trató, por activa y por pasiva, de vender sin éxito al meta de Nimega. Todo con tal de ahorrarse alrededor de diez millones de euros, entre la amortización anula y el salario, en los costes de plantilla. El plan siempre fue sustituirlo con un portero mucho más económico, pero si el neerlandés hubiera salido a última hora sin margen de maniobrar para fichar un recambio, Rivero habría sido igualmente la alternativa a Jaume Domènech. La alternativa que, finalmente, va a ser ahora.



Jaume, 34 paradas en la Liga

El cuerpo técnico y el preparador de porteros, José Manuel Otxotorena, tienen plena confianza en los dos metas disponibles. Después de las críticas recibidas en el entorno tras una actuación dubitativa en el duelo con el Getafe, Domènech se rehizo con un par de paradas de mérito que evitaron que el Real Madrid pudiera reengancharse al partido el pasado domingo. El problema defensivo de los blanquinegros ha radicado más en causas colectivas, en una concesión excesiva de remates al rival. El valenciano es el meta con más paradas de la Liga (34) por delante de Edgar Badía, Dmitrovic o Jan Oblak.



El nuevo panorama que deja la portería del Valencia, tras la grave lesión de Cillessen, hace que aumenten las opciones de que Cristian Rivero pueda debutar con el primer equipo con la aparición en la escena de la Copa del Rey, aproximadamente, dentro de un mes con la primera ronda del próximo 16 de diciembre.

Por lo que respecta a Cillessen, el jugador sufrió una grave rotura en el recto anterior de la pierna al golpear un balón tras una semana y media con molestias en la zona. La intervención lo va a tener fuera hasta la primavera, momento en el cual será muy complicado que cambien tanto los planes del Valencia como del propio futbolista. En principio, en verano se le buscará nuevamente un destino para aligerar el coste económico. A día de hoy, el Ajax continúa siendo el lugar predilecto de Jasper, si Meriton insiste otra vez en sacarlo de aquí.



Reconstrucción del músculo

El jefe de los servicios médicos del Valencia CF, Pedro López Mateu, valoró ayer en VCF Media el estado del holandés tras la operación en el músculo del cuádriceps. «Está muy bien, le dimos el alta y se encuentra perfectamente, ya en casa», tranquilizó el doctor. «La intervención ha consistido en reconstruir la inserción del músculo, volver a anclarlo a su posición natural dentro de la pelvis del hueso», explicó.





88

A 12 de los 100

Jaume Domènech se encuentra a 12 partidos de alcanzar los 100 duelos oficiales con la camiseta del Valencia desde su debut en Gijón en 2015. 53 de Liga, 25 de Copa, nueve de Champions y uno de la Supercopa de España.