Suiza ya no es territorio neutral

España afronta esta noche en Suiza la oportunidad de seguir marcando el terreno a Alemania, el principal adversario en la búsqueda por un sitio en la final a cuatro de la UEFA Nations League. Mientras el equipo de Luis Enrique se mide en Basilea a la pujante selección suiza, los germanos reciben en casa a la imprevisible Ucrania. José Luis Gayà, capitán del Valencia CF, es la principal ausencia en la 'Roja' después de la brecha que sufrió en la ceja en el amistoso con Holanda. El valencianista trabajó al margen, en la previa, en el estadio del FC Basel con el objetivo que consensuó con el seleccionador: el de poder estar el martes en la última batalla del grupo frente a los alemanes.

El equipo nacional recuperará en el once a varios de los titulares que descansaron en el amistoso de Países Bajos, que terminó con empate a un gol. Así, por ejemplo, regresarán al primer plano De Gea, Sergio Ramos, Busquets o Mikel Oyarzabal. Incluso, Ferran y Traoré, que llegan en un estado de forma envidiable, ponen en riesgo la titularidad en el ataque del delantero centro, Álvaro Morata.

Sin embargo, la presión recaerá sobre Sergio Reguilón. El ex del Real Madrid, ahora en el Tottenham, será el encargado de suplir la sensible baja de José Gayà en el lateral izquierdo. Sin él, la defensa de la Selección padece más de la cuenta. Sin Gayà, y también sin Ramos en la segunda mitad del miércoles ante los neerlandeses, los Oranje encontraron muchas más facilidades para acercarse a los dominios de Unai Simón. El partido se convirtió en un correcalles y en una de esas jugadas alocadas Van de Beek lo empató aprovechando un desajuste en el flanco zurdo de la defensa. Lo cierto es que Reguilón no ha confirmado con España, tampoco lo hizo jugando ante Ucrania, la gran temporada que cuajó en las filas del Sevilla. Salvo sorpresa, Cucurella, citado por prevención con Gayà, estará en el banquillo a la espera de su ocasión para debutar.

Por otro lado, el duelo en Suiza significa un reto en la trayectoria del seleccionador. Hasta el momento, su trabajo requiere de una mayor continuidad, que las circunstancias no permitieron. Ahora, en apenas tres días, Luis Enrique y su equipo tendrán la opción de cerrar la primera fase con un liderato de prestigio, que supondría dejar en el camino a una selección siempre poderosa como Alemania.

Enfrente, España se encontrará hoy a una selección que no quiere perder la primera división de la Liga de las Naciones y acabar en la segunda categoría, la B. Pero no lo tiene sencillo. Por ahora solo tienen dos puntos, y los jugadores de Vladimir Petkovic están avisados de las consecuencias para su equipo en el caso de sufrir un descenso. El impacto sería económico y deportivo. Primero, el atractivo de la competición para el aficionado helvético bajaría por un descenso del nivel. Además, la Federación Suiza notaría las consecuencias. En este sentido, las primas son más bajas: en lugar de 2,25 millones de bonificaciones de entrada, los equipos de la Liga B reciben 1,5. Por otra parte, un descenso también afectaría para la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022. El sorteo y la ubicación en los mejores bombos dependerá del ránking mundial de cada selección, que la FIFA publicará el próximo 26 de noviembre. Los diez mejores equipos de Europa se colocarán en el bombo 1. El cuadro helvético, actualmente es undécimo y debe ganar sus dos partidos para subir posiciones.

Suiza, por supuesto, tiene sus razones para salir a por todas ante España. Además tiene argumentos y un poder competitivo no desdeñable en aumento en la última década. Entre sus futbolistas hay viejos conocidos en Europa del Valencia, como Remo Freuler, jugador de la Atalanta que se cruzó con los blanquinegros en la Champions 2020. Si España gana, el martes en Alemania partirá con ventaja. Así que es vital.

- Alineaciones probables:

-Suiza: Sommer; Widmer, Elveldi, Schar, Rodríguez; Zuber, Xhaka, Freuler, Shaqiri; Gavranovic y Seferovic.

-España: De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián; Traoré, Oyarzabal y Morata o Ferrán Torres.

Árbitro: William Collum (Escocia).

Estadio: St. Jakob-Park.

Hora: 20:45 (-1 GMT)