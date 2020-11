Racic: "En el campo no importa la edad"

Racic: "En el campo no importa la edad" F. CALABUIG

Uros Racic dio un paso al frente en el partido ante el Real Madrid, que completó jugando a un gran nivel a pesar de unas molestias en la rodilla que casi le dejan fuera. Él no quiso bajo ningún concepto que fuera así, tuvo que ser infiltrado para salir al terreno de juego y aún así fue complicado aguantar los noventa minutos a pleno rendimiento. "Tuve un problema en la rodilla durante los tres días previos al partido, pero dije que quería jugar y no me importaba lo que pasara después", explica en declaraciones a VCF Media.

Sobre el serbio cabe recordar que solo tiene 22 años, pero él es el primero que está convencido de que en este Valencia CF los más jóvenes también han de asumir responsabilidades, como así fue el día de la victoria en Mestalla ante uno de los grandes de LaLiga. "Este es el camino. Todos los jugadores jóvenes tienen que pensar así. En el campo no importa la edad, estamos aquí para ayudar de la mejor manera que podemos", comenta.

En su caso, ahora se siente más preparado y reforzado con respecto a su primera experiencia en el Valencia, antes de salir cedido primero al Tenerife y después al Famalicao, en la primera división portuguesa: "Estoy muy feliz. Siento la confianza del entrenador y de todo el Club. Ahora me siento mucho mejor que la primera vez, ahora tengo mucha más confianza. El año pasado tuve muchos minutos y gracias a eso hoy estoy aquí. Sin jugar hubiera sido mucho más difícil".

Ha pasado una semana pero el futbolista no olvida las sensaciones que dejó esa victoria por cuatro goles a uno ante el Real Madrid, auque lo importante es mantener esa misma línea en los próximos partidos: "Todo el mundo entiende este momento. ¿Qué puedo decir después de un partido como el del otro día? Ganamos a un gran rival e hicimos un gran partido. Ahora tenemos más confianza para seguir porque hemos demostrado que podemos seguir así. Si jugamos así contra el Real Madrid, que está entre los cinco mejores equipos del mundo, podemos jugar contra todos los equipos. Estamos trabajando muy duro, preparando todos los partidos muy bien. Hacemos lo que nos pide el entrenador y este es el camino que debemos seguir".

Esta pausa por las competiciones de selecciones le permitirá recuperarse bien de esas molestias y estará disponible para el próximo compromiso, el domingo 22 de noviembre a las 21:00 frente al Alavés.