"El césped artificial de Terrassa no está en las mejores condiciones"

Imagen del Estadi Olimpic de Terrassa con capacidad para 11.500 personas. S. D. C.

El Terrassa FC es el primer rival del Valencia CF en la Copa del Rey. El partido se disputará en un campo clásico del fútbol regional de Cataluña como el Estadi Olímpic de Terrassa que se inauguró en 1960. El terreno de juego es de los más grandes de Cataluña, el campo tiene capacidad para 11.500 personas, pero es de césped artificial y no está en las mejores condiciones, como así reconoce su propio director deportivo en declaraciones al club:

"Estamos muy contentos porque estábamos esperando un primera y muy contentos de que sea el Valencia. Somos un histórico con más de 100 años que hemos estado en Segunda y en Segunda B y que ahora circunstancialmente estamos en Tercera. Tenemos la ilusión de ponerle el partido complicado al Valencia. Para nosotros en un orgullo, es uno de los 8 equipos que ha ganado la Copa, es un equipo de Champions e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Esta temporada llevamos 4 partidos y hemos ganado 3 partidos y hemos empatado uno. El objetivo es subir a Segunda B, el año pasado estuvimos jugamos el play-off y nos quedamos a un gol del ascenso a Segunda B y este año lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. El campo es muy grande, de los más grandes de Cataluña, no tiene nada que envidiar a los de Primera, pero el césped es artificial y no está en las mejores condiciones. Somos un equipo que nos gusta tener muy buen trato con el balón, juego combinativo y llevar la iniciactiva, aunque contra el Valencia no será posible, pero intentaremos robarle el balón. Será un honor jugar contra ellos".

El Valencia CF nunca ha disputado un partido oficial contra el Terrassa Futbol Club fundado en 1906. Solo hay tres precedentes amitosos en la década de los veinte y los treinta. Los dos primeros se disputaron en Algirós el 30 y 31 de julio de 1921. El primero acabó con derrota 0-5, mientras que el segundo cayó de lado valencianista (3-2) con hat-trick del mítico Montes. El último y único precedente del Terrassa-Valencia se disputó el 2 de julio de 1934 y acabó con goleada (3-7) de los blanquinegros.

La última vez que el Terrassa FC disputó la Copa fue en la temporada 2006-07 cuando cayó eliminado contra el Barbastro en la primera ronda.