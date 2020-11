Murthy habla sobre la "toxicidad" del vestuario

Anil Murthy se toma esta crisis como una oportunidad para apostar de verdad por la cantera: «Veo una oportunidad en esto porque durante mucho tiempo hemos estado diciendo que queremos que nuestra Academia sea el futuro de este club. Lo que hemos hecho es dar entrada a jugadores jóvenes. Cuando los jóvenes elijan entre academias, van a decir «si voy al Valencia, tengo la posibilidad de jugar en el primer equipo. En verano, personalmente fui y elegí a ocho jugadores y dije 'estos muchachos van a la pretemporada'. A veces hay algo de tensión con el entrenador porque eso está enviando una señal de que no voy a fichar jugadores, pero creo que este club es más grande que cualquier entrenador, más grande que cualquier jugador, más grande que yo. El proyecto es importante y Peter tiene muy claro que la Academia debe funcionar».

Envía, de paso, un mensaje a futbolistas que se han marchado cuando se refiere al equipo y al vestuario que quiere en este Valencia CF: «Solo buscamos calidad. No voy a poner a un joven de la Academia en el primer equipo si no tiene calidad, claro que no. Hay que crear talento. Y es necesario tener una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados para guiar a los jóvenes. Lo que tenemos hoy en el primer equipo es un buen equilibrio y los mayores son buenas personas. La toxicidad que puede haber estado a veces en el Valencia se ha ido», afirma.