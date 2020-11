Maxi Gómez: El día D

Durante la semana se han ido complicando los planes de Maxi Gómez para preparar con el resto de los compañeros el partido del domingo (21:00, Mendizorroza) contra el Alavés. Primero, quería probarse con el grupo entre el lunes y el martes, ya que las sensaciones con las que trabajó en solitario el fin de semana en la Ciudad Deportiva habían sido positivas. Posteriormente, el objetivo se redefinió para subir de marcha con el equipo este jueves. Sin embargo, el dolor en la rodilla aconsejó postergar el intento a este viernes. Los días se acaban y este viernes se presenta como día clave para calibrar si, finalmente, Javi Gracia va a poder contar el domingo en Vitoria con su jugador más referencial en el ataque.

Lo cierto es que Maxi lleva casi dos semanas al margen por las molestias en la rodilla que le provocó el contacto con Marcelo en aquella acción que derivó en el segundo penalti frente al Real Madrid (4-1). Ahora ya solo quedan dos sesiones antes del partido contra el Alavés y el debate entre técnicos y médicos consiste en si merece la pena, o no, forzar al delantero con lo empinado del calendario que aguarda al Valencia. La respuesta se encuentra en las sensaciones de un futbolista que no se quiere perder el partido ante el Alavés. No obstante, si este viernes no se prueba con el grupo, al menos durante una parte, las opciones de que entre en la lista de convocados el sábado se verán reducidas.

Este jueves Maxi Gómez se entrenó en el césped en compañía de un recuperador, pero alejado del grupo. Alrededor de 40 minutos es el tiempo que el charrúa estuvo sobre el campo machacándose con trabajo físico específico y sin entrar en contacto en ningún momento con la pelota. Evidentemente, los servicios médicos del Valencia han tratado también en los últimos días limitar las opciones de que Maxi pueda sufrir un golpe o un encontronazo en un entrenamiento grupo. Lo que, por otra parte, también es un indicativo del que el dolor en la articulación hasta el jueves no había desaparecido. Si no llega, Gameiro y Vallejo son las alternativas.





En selecciones con Covid-19

Por otro lado, el Valencia CF decidió que Kang In Lee se entrenara por la tarde en solitario tras regresar el miércoles de la concentración de la selección surcoreana. El valencianista disputó poco más de media hora en los partidos amistosos del combinado de su país ante México y Catar. El último de los dos enfrentamientos se disputó, en Viena, a las dos de la tarde del pasado martes. Cabe recordar que horas antes del primer partido frente a los aztecas, Corea del Sur registró hasta siete contagios por coronavirus en su expedición, seis de ellos futbolistas. Sin embargo, Kang In dio negativo en los respectivos análisis PCR a los que fue sometido por la Federación de Fútbol de Corea del Sur.

Hoy se espera al último de los internacionales en regresar, el danés Daniel Wass. Precisamente, el polivalente medio también convivió en una concentración, la de Dinamarca, atacada por la Covid-19. Este viernes se aguarda en el grupo también la presencia de Cheryshev y Thierry Correia que, como Kang In, se ejercitaron ayer tarde en la Ciudad Deportiva.



Diakhaby: El francés ya toca balón

No hay intención de forzar a Diakhaby al tratarse de una lesión muscular a la que le restan unos días para cumplir el plazo. Pero es una buena noticia que Mouctar ya toca balón y está cerca del grupo.