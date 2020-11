Así se partió la cara Gayà

José Luis Gayà se parte la cara por el Valencia CF y también lo hizo con la selección española, como se aprecia en esta primera imagen tomada al futbolista a su regreso a la ciudad deportiva para retomar los entrenamientos. El lateral recibió un fuerte golpe que le partió literalmente la ceja en el primero de los tres partidos que ha disputado la Roja, el amistoso ante Holanda. Fue en una pugna con el lateral Hateboer.

Gayà, que necesitó varios puntos de sutura, estuvo a punto de abandonar la concentración, pero no quiso, él quería estar en el decisivo partido ante Alemania, en el que al final participó y tuvo una actuación estelar junto a Ferran Torres, los más destacados. Ha participado en cinco goles en los últimos ocho encuentros, marcando dos tantos y dando tres asistencias.



El de Pedreguer fue uno de los jugadores más destacados para lograr la clasificación para la Final Four de la UEFA Nations League. Su incansable trabajo le ha llevado a convertirse un fijo en las convocatorias de Luis Enrique, donde firma unas estadísticas difícilmente igualables. Y es que España no conoce la derrota Gayà sobre el terreno de juego.

Desde que debutara en 2018, Gayà ha disputado 12 partidos con España y no ha perdido ninguno de ellos. Suma 9 victorias y 3 empates. Además, asumiendo un papel importante en cada partido, como demostró este martes repartiendo otra asistencia en la victoria por 6-0 contra Alemania.

Después de haber sellado con España la clasificación para la Final Four de la UEFA Nations League, José Luis Gayà regresa a los entrenamientos del Valencia CF con el objetivo de mantener la buena línea de trabajo de las últimas semanas y sumar ante el Deportivo Alavés la segunda victoria consecutiva en LaLiga.