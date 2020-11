Un auténtico tesoro para el club

«Abraza el futuro» es uno de los lemas de fuerza del Valencia CF Femenino. El hashtag de la sección está cogiendo volumen sobre el campo –partido a partido– y refleja la apuesta auténtica por el talento joven. El plan tiene sus riesgos, pero también puede generar y está generando grandes satisfacciones. El progreso en competición, las victorias, la derrotas que se reciclan en aprendizaje, la oportunidad de crecer –proyecto y futbolistas– de la mano. El trabajo bien hecho no siempre se traduce en resultados, pero la última lista de la selección española Sub-20 tiene valor añadido para el equipo, para el cuerpo técnico y para todos los responsables. El Valencia está representado con cuatro futbolistas: Cristina Cubedo, Pujadas, Anna Torrodà y Candela, modelos en el modelo del Valencia CF Femenino. Carga de confianza individual y refuerzo positivo general.

En la lista de la Absoluta no hubo hueco para las valencianistas. Toca seguir sembrando. Jorge Vilda dio lista con la que cerrará la fase de clasificación para la Eurocopa (Moldavia, el viernes 27 de noviembre, y Polonia, el martes 1 de diciembre); el seleccionador maneja un grupo muy hecho, pero la convocatoria de la Sub-20 marca el paso. Las futbolistas se concentrarán el próximo lunes y cerrarán las jornadas de entrenamiento-convivencia el jueves, tras el almuerzo. No van a tener partidos, pero la Federación quiere mantener el grupo vivo. Tampoco van a competir. La pandemia se ha llevado por delante la mayor parte de competiciones femeninas en categorías inferiores. Una decisión muy dura, que no se ha tomado en la versión hombres... No hay Mundial Sub-17 y tampoco Mundial Sub-20, donde España se hubiera presentado con la mejor camada de su historia, con el muchas de las futbolistas que se van a volver a juntar la semana que viene, una mezcla de las campeonas del mundo Sub-17 de 2018, de las finalistas del Mundial Sub-20 –entre las que estaban Pujadas y Candela– y de las campeonas de Europa Sub-19 de ese mismo año, con Anna Torrodà y otras tres valencianistas: Carla Bautista, María Jiménez y Alejandra. Sin lesión, probablemente Carla hubiese tenido billete para Marbella. La portería tiene alto nivel, pero también lo tiene Enith, que es 2001. Paso a paso.



A la altura de los mejores

El Valencia es el segundo club más representado. Sólo la Real Sociedad con cinco jugadoras tiene más presencia. La convocatoria reconoce el rendimiento presente y la proyección de cuatro generaciones (1999-2002), de futbolistas que ya son importantes para el fútbol español y lo van a ser todavía más.