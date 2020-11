Una pista sobre el futuro equipo de Marcelino

No solo del pasado habló Marcelino García en la entrevista a El Partidazo de Cope, también del presente y del futuro. El técnico ha aparecido como candidato a muchos banquillos durante los 14 meses que lleva sin entrenar, desde que el 11 de septiembre de 2019 fue destituido en el Valencia CF. Recientemente rechazó la propuesta del Celta después de haber mantenido conversaciones con el club vigués y aparece en el horizonte del Athletic, ante una posible salida de Gaizka Garitano por los malos resultados en este inicio de LaLiga.

"Nunca hemos negociado con un club si tiene entrenador. Solo cuando es destituido o tienen pensarlo destituirlo. Lo del Athletic que se comenta son hipótesis. El Athletic tiene un gran entrenador y estará trabajando para ganar", explica Marcelino.

Pero, ¿cuál será el próximo equipo de Marcelino? El asturiano da una pista sobre su preferencia: "Nuestra idea como cuerpo técnico es la de ir a trabajar a una liga de fuera, en Europa. Sea Inglaterra, sea Francia o tal vez en Italia".

No ha aparecido mucho en los medios desde que dejó el Valencia CF? ¿Por qué? "Cuando no estoy trabajando, tengo respeto a los entrenadores que sí lo están haciendo. Ellos son los protagonistas. No me gusta estar de forma constante en la prensa, en este momento soy un ciudadano más. Nunca he tenido ningún miedo a contestar cualquier pregunta".

¿Y a qué se dedica mientras? "Intento disfrutar de aislarme bastante, porque luego me conozco y sé que cuando nos toca trabajar dejo a un lado la familia. Disfruto de estos momentos de relax, de la familia, de los amigos".