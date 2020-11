Maxi, Murthy, Guedes... ¿Qué le preocupa a Javi Gracia?

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, ha repasado la actualidad que envuelve al equipo tras casi dos semanas sin Liga por el parón que depararon los partidos de selecciones. Al navarro se le ha preguntado por el estado físico de Maxi Gómez, al que todavía se resiste a descartar para el partido del domingo (21:00, Mendizorrotza) frente al Alavés, y también por posibles recambios en el once como Gonçalo Guedes, del que espera un plus, o Manu Vallejo, de quien está sumamente contento con su "compromiso". El técnico, eso sí, prefiere centrarse en lo deportivo y elude hablar de las últimas declaraciones del presidente, Anil Murthy, en un medio de comunicación extranjero y ajeno al valencianismo.

Esta es la rueda de prensa al completo de Javi Gracia:

-¿Tras casi dos semanas sin poder entrenarse con el grupo, cuál es el estado de Maxi Gómez? ¿Confía en que esté en la convocatoria?

Es cierto que desde la semana pasada no ha hecho grupo. Se retiró con molestias en rodilla (del partido contra el Real Madrid) que le han impedido viajar con su selección y no entrenarse con el equipo. Preferiría no anticiparte si va a estar en la convocatoria, vamos a esperar hasta el último momento, vamos a viajar con los disponibles. Maxi se ha entrenado al margen, las molestias han existido cuando entraba en contacto con el balón, no existían sin él. Ha evolucionado poco a poco de esas molestias.

-¿Cómo valoraría las palabras del presidente en las que dijo que fue él, el responsable de la presencia de canteranos en la primera plantilla? ¿Y su declaración sobre que prevé más ventas en enero?

No sé... No estoy en momento de querer comentar cada declaración que se diga fuera de aquí. Mi responsabilidad es la de trabajar con el equipo y hacerlo lo mejor posible. Esta semana hemos trabajado con más canteranos que nunca. Estoy contento de ver gente joven y con ilusión de ser grandes profesionales. No ha lugar a comentar todo ese tipo de cosas. Una vez que sé cuál es mi plantilla, no tengo intención de generar más conflictos y sí de centrarme en sacar lo máximo de ellos.

-¿Considera el partido de Vitoria clave para romper a ganar partidos?

Queremos esa continuidad e ir mejorando. Dar cada partido muestras de solidez. Hay muchos aspectos a mejorar, por ejemplo, concedemos mucho gol, aunque anotamos también. Para ser más consistentes todo pasa por tener una mayor solidez defensiva y hacer cosas mejor. Estamos en un buen camino y, paralelamente a la mejora, vienen mejores resultados, eso se agradece y nos ayuda a tener otro ánimo. Seguimos siendo igual de exigentes. Son tres puntos en juego, una gran oportunidad para seguir sumando.

-Dudas en el lateral derecho: ¿Wass o Thierry Correia?

Tenemos opciones en el lateral. Dani (Wass) es una de ella... no creo que deba anticipar o dar pistas sobre quién debe jugar. 'Titi' (Correia) también lo hizo bien, a pesar de la expulsión. Estamos contentos con los dos, elegiremos lo que creamos mejorar para este partido.

-¿Guedes, un jugador que no está participando y por el que se hizo una fuerte inversión en su día, cómo se encuentra de ánimos?

No está diferente a cómo se encuentran otros que, como él, también han participado menos en estos últimos compromisos. Todos esperan la recompensa de los minutos, y Gonçalo no es diferente. La importancia de cada jugador viene marcada por sus hechos, por cómo entrena y por cómo juega los minutos que tiene. En eso estoy contento con Gonçalo y, como de todos, estoy esperando más, sabiendo de su capacidad, porque él tiene una capacidad muy grande para ayudar, creo que lo va a hacer a lo largo de la temporada. Son momentos, estamos esperando la mejora de todos. No creo que las cosas no vayan a salir bien.

-De vuelta con las declaraciones de Anil Murthy, ¿como presidente del club, no cree que sería mejor que se las ahorrase?

No creo que yo sea dudoso de no decir lo que pienso. Creo que no es oportuno para mí valorar lo que pueda decir una persona externa o, en este caso, el presidente. Es el presidente y podrá decir lo que quiera, no soy quién para entrar a valorar cada declaración. Para mí, lo importante es hacer el esfuerzo de que tengamos las mayores garantías posibles como equipo, el mayor número de posibilidades de hacer las cosas bien y de que nuestra afición disfrute. Sin embargo, cuando acaba un plazo no hay nada más. No tiene sentido seguir insistiendo en lo mismo. Mi dedicación es plena para con la plantilla, queremos hacer lo mejor posible, intentarlo al menos... A mí lo demás no me ayuda.

-Mendizorrotza: un partido trampa. El Valencia solo ha ganado allí uno de sus últimos cinco partidos.

Sin duda, el Alavés es un equipo que cada vez está siendo más sólido y consiguiendo mejores resultados. Más allá de los tópicos válidos para determinados partidos, se trata de un equipo tan constante que, si no mantienes una intensidad alta, va a ser imposible conseguir una victoria en Mendizorrotza. Contamos con esa premisa y nos hemos preparado para ello durante la semana. Y, hablando de nosotros, ganar significaría un paso más, el seguir dando pasos, afianzarnos en la idea de que estamos en la buena línea. El rival tiene recursos para hacernos trabajar, para hacernos jugar de manera diferente por el estilo defensivo, por sus características. Tienen variantes en su dibujo, que nos van a obligar a ajustar algunos matices. Es un partido que nos debe ayudar a dar pasos firmes para hacer una buena temporada.

-Situación de Manu Vallejo, ¿por qué ha dejado de contar con minutos?

Es difícil de explicar o igual de entender. La confianza no es que haya disminuido, cada día que pasa confió más en él porque tiene un compromiso máximo y cada minuto lo juega con una intensidad plena. Mi confianza en él es máxima, pero tengo que elegir. No es fácil dejar jugadores fuera, o hacer cambios en tres ventanas, se complican las decisiones... Es verdad que no ha actuado últimamente, pero quiero dejar claro que mi confianza en Manu es máxima. En este caso, si se dan algunas ausencias, se abrirían más opciones para él, al igual que para otros compañeros: Gameiro, Kang In, Gonçalo, Rubén... es donde más jugadores tenemos. Estoy seguro de que él, con su compromiso, va a aportar muchas cosas buenas al equipo.

-¿Cuáles serían esos ajustes de los que ha hablado contra el Alavés? ¿Quizá, dominar una mayor posesión del esférico?

No se trata de cambiar mucho, pero sí ajustar matices por el rival dentro de nuestro estilo. En ocasiones el Alavés jugaba con tres centrales. En fase de ataque puede variar con un lateral largo, e iniciar casi con tres. Es un matiz que nos hace ajustar cosas. Contra equipos que quizá tienen menos posesión, debes dedicar más tiempo a preparar la fase del juego de ataque cuando un rival se comporta defensivamente en un 4-4-2, o con tres en defensa... Le hemos dedicado tiempo a cómo atacar y cómo defender, así que espero y confío en que las cosas salgan bien.