"Me da más rabia la primera parte que las ocasiones claras del final"

Javi Gracia lo tiene claro tras lo visto en Mendizorroza. El técnico navarro lamentó los graves errores en los goles del Alavés en la primera parte por encima de los inexplicables fallos ante la meta de Pacheco que, en circunstancias normales, hubieran supuesto una clara victoria de los valencianistas. Estas fueron sus palabras:

¿Le da rabia la puesta en escena del equipo?

Es una situación que se está dando con bastante asiduidad en varios partidos, pero es algo en lo que insistimos y tratamos de mejorar, pero nos está costando centrarnos en los partidos y salir con la misma intensidad que jugamos luego en varias segundas partes, es algo a mejorar. Es muy complicado sacar partidos adelante si concedemos tanto. Luego el equipo demuestra que es capaz, hemos hecho dos goles, hemos tenido ocasiones para hacer más goles, nos vamos con la sensación de haber podido ganar el partido con dos jugadas muy claras, pero también sabedores de que el partido en el descanso estaba muy complicado. Hay que mejorar eso y que no vuelva a suceder.

¿Por qué el equipo sale desconectado?

Trabajamos en ello, insistimos, hablamos sobre ello, no es que no nos demos cuenta, le damos mucha importancia a empezar bien los partidos y con la intensidad que requiere y más después de una victoria con el Madrid y dos semanas sin entrenar con los internaciones. Hemos hecho un esfuerzo por intentar concentrar a todos y que fueran conscientes de que el partido del Madrid ya pasó, que lo que importaba era los tres puntos de hoy, hicimos un esfuerzo por salir más concentrados que nunca, pero habrá que seguir insistiendo en ello y modificar cosas para mejorar.

¿Le ha dado más rabia aún las ocasiones falladas al final?

He hablado con los jugadores, ellos mejor que nadie saben la situación del equipo, las opciones que hemos tenido de ganar y lógicamente están enfadados por no hacer ese gol que nos hubiera dado la victoria, me da más rabia la primera parte, el conceder tan fácilmente al rival y darle tanta ventaja al marcador. Eso me da realmente rabia. Nos hubiera gustado hacer gol y ganar el partido, pero hemos demostrado el compromiso, la ilusión, las ganas hasta el final y el juego necesario para tener las ocasiones claras, pero lo del comienzo del partido es una constante esta temporada y conceder tanto gol creo que no es un buen camino. Tenemos que esforzarnos más en ser un equipo más sólido, no podemos hacer 2, 3 ó 4 goles para ganar los partidos.

¿El punto es positivo o negativo?

Es un punto. Tiene muchas lecturas. En determinados momentos le veríamos lo positivo, despues del resultado del descanso y al final del partido le vemos lo negativo de haber podido ganar con ocasiones claras. Es una dinámica de seguir sumando despues de la victoria del otro día con cosas a mejor, pero seguimos enseñando cosas buenas, vemos brotes verdes en el quipo y eso es lo que hay que cultivar y eso nos tiene que hacer ser cada vez más constantes y fiables de principio a fin.