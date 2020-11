El partido para volar

«Es un partido que nos tiene que ayudar y hacer crecer como equipo para dar pasos firmes y hacer una buena temporada». Es la reflexión de Javi Gracia sobre este partido en Mendizorrotza frente al Deportivo Alavés, una cita en la que el Valencia CF tiene que aparecer y competir de manera ineludible después de la goleada en Mestalla al Real Madrid. Un resultado y una imagen, lo mismo que el día del Getafe, que no pueden quedarse en un simple arrebato, en una cuestión de orgullo, esa mentalidad y ese compromiso han de tener una continuidad en el partido a partido para despejar dudas y escalar posiciones. Para empezar a mirar de verdad hacia arriba después de un inicio de temporada marcado por la polémica y las dudas. Quedan partidos aplazados por jugar pero la realidad de la clasificación actual de LaLiga revela que con una victoria el Valencia estará muy cerca de puestos europeos.





No es Vitoria un escenario fácil para el Valencia, que en la última década solo logró imponerse al Alavés en su propio estadio en una ocasión, temporada 2017/18, 1-2 con goles de Zaza y Rodrigo. Lleva el conjunto de Pablo Machín tres partidos sin perder y el último en pasar por Mendizorrotza, el FC Barcelona, no pasó del empate. «Es un equipo que cada vez está siendo más sólido y consiguiendo mejores resultados. Más allá de los tópicos válidos para determinados partidos, se trata de un equipo tan constante que, si no mantienes una intensidad alta, va a ser imposible conseguir una victoria. Contamos con esa premisa y nos hemos preparado para ello durante la semana», explica Gracia. Para él, por todo, «ganar significaría un paso más, afianzarnos en la idea de que estamos en la buena línea. El rival tiene recursos para hacernos trabajar, para hacernos jugar de manera diferente por el estilo defensivo, por sus características. Tienen variantes en su dibujo que nos van a obligar a ajustar algunos matices», asegura.



No viaja Maxi Gómez

El gran dolor de cabeza para el técnico era Maxi Gómez, un futbolista clave en el juego del Valencia CF. La presencia del uruguayo no estaba asegurada, ya que el delantero no se ha entrenado con el grupo en toda la semana y, aunque Gracia se resistía a descartarlo, al final no ha viajado con el equipo. «Es cierto que desde la semana pasada no ha hecho grupo. Se retiró con molestias en rodilla (del partido contra el Real Madrid) que le han impedido viajar con su selección y no entrenarse con el equipo. Preferiría no anticipar si va a estar en la convocatoria -decía en la rueda de prensa del sábado-, vamos a esperar hasta el último momento, vamos a viajar con los disponibles Se ha entrenado al margen y las molestias han existido cuando entraba en contacto con el balón, no existían sin él. Ha evolucionado poco a poco de esas molestias», comenta. Por lo demás, más allá de Maxi cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Diakhaby, que seguramente no estará hasta el próximo partido, y Cillessen.

Aunque Javi Gracia insiste en la defensa, es el aspecto que más empeño pone en mejorar como factor decisivo para dar un salto competitivo. «Queremos esa continuidad, ir mejorando, dar cada partido muestras de solidez. Hay muchos aspectos a mejorar, por ejemplo, concedemos mucho gol, aunque anotamos también. Para ser más consistentes todo pasa por tener una mayor solidez defensiva y hacer cosas mejor. Estamos en un buen camino y, paralelamente a la mejora, vienen mejores resultados, eso se agradece y nos ayuda a tener otro ánimo. Seguimos siendo igual de exigentes. Son tres puntos en juego, una gran oportunidad para seguir sumando».

Es una realidad, solo Huesca, Celta y Betis han recibido más goles en este primer cuarto de temporada aunque, gracias a los cuatro al Real Madrid, el equipo logró en la última jornada poner en positivo el balance, 15 anotados por 14 encajados. Si se mantiene así al final de los 90 minutos, será una buena noticia para este Valencia que quiere engancharse a LaLiga.