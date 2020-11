El Valencia Mestalla, sin miedo ante el Ibiza

Sigue los comentarios en directo del Valencia Mestalla - UD Ibiza.



La previa



Después de cuatro jornadas con la miel en los labios, el Valencia Mestalla quiere sumar su primera victoria en el campeonato liguero. A pesar de que las sensaciones del equipo de Óscar Fernández han sido mejores que sus resultados, los pecados de juventud del filial le han costado puntos en sus primeros enfrentamientos. El propio Marc Ferris lo reconoció tras caer ante el Orihuela, pero también lanzó un mensaje: «Tenemos mucho que decir», apostilló el lateral en rueda de prensa. Recibir al imbatido líder del grupo, la UD Ibiza, puede ser la mejor oportunidad para elevar el tono.

Juventud e inexperiencia se cogen de la mano, algo que penaliza en una categoría tan dura como la Segunda 'B', pero también la irreverencia y la rebeldía afloran en edades tempranas. El conjunto blanquinegro quiere dar un paso al frente en su escenario favorito: el Antonio Puchades, dónde no ha perdido esta temporada y ha cuajado dos buenas actuaciones -especialmente en el apartado defensivo-. Las novedades en el formato, cuya primera fase es una liga de diez equipos que se juegan sus futuras aspiraciones en solamente 18 jornadas, no dan opción a retrasar mucho más el despegue del equipo, aunque la gran cantidad de empates que se están dando cada semana manifiestan las apreturas de una competición con demasiado en juego. En este contexto, empezar a sumar de tres en tres se torna vital.

El rival de los valencianistas no es otro que el primer clasificado. La UD Ibiza suma todos sus encuentros por victorias, por lo que desembarca en tierras valencianas con la vitola de favorito para llevarse el triunfo. Sobre el encuentro habló en los medios oficiales del club una de las figuras más destacadas del equipo, Hugo González, quien aseveró que esperan un partido disputado «aunque vamos a plantarles cara», añadió el joven extremo derecho. El '29' blanquinegro también se refirió al binomio talento-trabajo como la clave para sacar los partidos adelante. Sibille cumplirá el domingo el segundo de los partidos de sanción por la expulsión ante el Hércules CF.

A día de hoy, el conjunto pitiuso ha demostrado muchas virtudes y pocas carencias, anotando siete goles y encajando tan solo uno, por lo que el Mestalla deberá ofrecer su mejor versión si quiere acabar doblegando a un rival plagado de caras conocidas por la parroquia valencianista. Desde Amadeo Salvo en la presidencia hasta Juan Carlos Carcedo, quien fue segundo entrenador de Unai Emery, en el banquillo, pasando por los futbolistas José Antonio Pardo, Javi Lara y Manu Molina, que regresan a la ciudad deportiva de Paterna.



Óscar espera «dificultades»

El técnico del VCF Mestalla Óscar Fernández afronta el partido consciente de la dificultad y con ganas de sumar la primera victoria. «Recibimos al líder que nos va a plantear muchas dificultades, pero vamos a intentar desde el inicio ser dominadores y poder conseguir la primera victoria. La UD Ibiza es un equipo que hace muchas cosas, bien, con buenos jugadores y un entrenador -Carcedo- que le ha dado muchas herramientas al equipo.Va a ser un partido complicado, donde tendremos que interpretar muchas situaciones de juego que nos va a presentar el adversario, pero a la vez es un partido para que los chicos sigan creciendo, sigan mostrando los pasos que estamos dando», concluía el entrenador.

El expresidente vuelve después de criticar a Meriton



Presidente del Valencia CF entre 2013 y 2015, etapa en que el club pasó a manos de Peter Lim, Amadeo Salvo regresa a la ciudad deportiva como presidente de la UD Ibiza, en el partido que enfrentará al conjunto de la isla con el VCF Mestalla. Llega la UD Ibiza al Antonio Puchades como líder del grupo con cuatro de cuatro y 12 puntos, un partido vital para los de Óscar Fernández, que todavía no conocen la victoria, suman tres empates y una derrota.

No es la primera vez que Salvo se muestra crítico con la gestión de Meriton, pero días atrás el expresidente decía sobre el momento que vive el Valencia CF que «es difícil la situación y entiendo a todo el mundo. Lógicamente la gestión no es buena. Yo quiero lo mejor para el Valencia y entiendo a la afición». Por otro lado, descartaba un posible regreso: «No creo que sea momento para volver, cada uno tiene su etapa y mi momento ya pasó», manifestaba. Con Salvo vuelve también otro viejo conocido, Juan Carlos Carcedo, ahora entrenador de la UD Ibiza.