Demasiado Ibiza para muy poco Mestalla

La UD Ibiza fue mucho equipo para un blando Valencia Mestalla. El combinado pitiuso demostró por qué cuenta por victoria todos sus partidos de la temporada hasta la fecha, haciendo gala de una autoridad pasmosa en el campo y asestando golpes a los valencianistas sin un ápice de piedad. El cuadro de Óscar Fernández se vio superado en todas las líneas y le sentó como un martillazo en los dedos cada gol anotado po su rival, que sentenció en 45 minutos.



El filial valencianista cuajó una primera parte para meter en un cajón y olvidarla para siempre. A pesar de que salió bien en los primeros compases, en los que mezcló pases, ganó duelos y trató de combinar en campo contrario, una jugada de la UD Ibiza en el minuto once empezaría a cambiar la tendencia. Unai abortaba el peligro tras un disparo desde el corazón del área, pero la balanza ya se estaba invirtiendo. El guardameta vasco aguantó en el mano a mano y salvó a los suyos una segunda vez. El cuadro pitiuso no perdonaría una tercera y Castel culminaba una gran jugada por banda derecha de su equipo. Primer mazazo. Con los blanquinegros 'groguis', el Ibiza golpeaba de nuevo tres minutos más tarde a través de su futbolista más talentoso. Javi Lara ponía en la mismísima escuadra una falta escorada al costado izquierdo, muy similar a las que se le vio marcar en Primera División. Segundo mazazo y dominio plácido de la contienda. El Mestalla buscaba ajustarse en defensa para no sufrir más sobresaltos, pero un error de Adri Gómez en la salida del balón le costaría el tercero a su equipo. Ekain anotaba el tercero aprovechando el rechace de Unai Etxebarría, que había salvado el gol milagrosamente en primera instancia. Tercer mazazo y partido muy encarrilado.



El segundo acto fue más de lo mismo. El Mestalla saltó con buena predisposición, cambios y valentía en busca de maquillar el resultado. Incluso tuvo una ocasión en las botas de Hugo González. Pero en la contundencia y la determinación estuvo la diferencia y el Ibiza castigó en e la primera que tuvo. Ekain se encontró un rechace después de que Unai le hiciese una gran parada a Kike y puso el cuarto en el luminoso. Tras el tanto, los ibicencos levantaron un poco el pie del acelerador y el Mestalla trató de reducir al máximo los errores para abortar la hemorragia defensiva y en tramo final buscó maquillar el marcador con una buena jugada de Fran Pérez, con un balón al larguero de David Ruiz y un buen disparo de González sobre la bocina, pero el resultado no cambiaría.



Así ha sido el Valencia Mestalla - UD Ibiza.

FINAL.



