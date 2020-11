Manu García da positivo tras jugar contra el Valencia CF

El Deportivo Alavés ha comunicado este lunes el positivo por Covid-19 de uno de sus futbolistas. Se trata de Manu García, jugador que participó en el partido frente al Valencia CF saliendo desde el banquillo en el minuto 56. El jugador no presenta síntomas y ya se encuentra aislado men su domicilio.



El propio Manu García lo ha reconocido también a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que apunta que "esta mañana he resultado positivo en Covid tras pasar el test correspondiente. Me encuentro bien, sin síntomas y siguiendo las instrucciones de los médicos. Espero estar de vuelta pronto!".



El comunicado del club anuncia que "el Deportivo Alavés ha detectado un nuevo positivo por Covid-19 en las pruebas de antígenos realizadas a lo largo de esta mañana, tras el partido disputado frente al Valencia CF. Se trata de un miembro de la primera plantilla, que se encuentra en perfecto estado de salud. Siguiendo el protocolo sanitario establecido por el CSD y LaLiga, la persona afectada se encuentra aislada en su domicilio, en constante comunicación con los servicios médicos del club. A pesar del resultado negativo del resto de componentes de la burbuja del primer equipo, el entrenamiento previsto para hoy en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón ha sido cancelado y a lo largo del día se realizarán pruebas PCR".





Espero estar de vuelta pronto! ?? — ??ANU (@ManuGarcia19) November 23, 2020