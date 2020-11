Última hora de la lesión de Gayà

José Luis Gayà no conoce el alcance exacto de la lesión, pero las sensaciones no son buenas. El capitán del Valencia CF tiene sintomatología de rotura muscular y no de contractura como se podía esperar en el mejor de los casos. La idea de los médicos es que el jugador se someta a pruebas médicas el martes y no este lunes. Una señal más de que sufre como mínimo una microrrotura que podría dejarle KO alrededor de 2-3 semanas.

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ya habló el domingo por la noche de la lesión muscular de José Luis Gayà. «Con José vamos a ver qué nos dicen las pruebas, parece que sí tiene una lesión muscular, pero en los próximos días sabremos el alcance de la lesión», decía visiblemente preocupado. El cuerpo técnico asume que, tenga lo que tenga Gayà, el sábado contra el Atlético de Madrid tendrá que jugar Toni Lato.

El de la Pobla de Vallbona tuvo que salir por el capitán en el minuto 93. Gayà se retiró del terreno de juego después de notar un pinchazo en la parte posterior del muslo tras una carrera defensiva. El capitán, otro de los internaciones que ha caído este fin de semana, pagó caró su esfuerzo descomunal en el descuento.