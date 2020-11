Lato ofrece máximas garantías a Javi Gracia

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà se ha roto. Por suerte, el lateral izquierdo es una de las posiciones mejor cubiertas de la actual plantilla. Toni Lato es un recambio de máximas garantías. Envidia de muchos clubes de primera división que llamaron a su puerta en verano. El de la Pobla de Vallbona tiene el aval de los pesos pesados del vestuario y la confianza absoluta de Javi Gracia. El entrenador cree de verdad en el futbolista. Por convicción y no solo por una cuestión de necesidad. El navarro, que tenía buenos informes de Toni desde Pamplona, está muy contento con la actitud y el rendimiento que está ofreciendo Lato durante la temporada. Especialmente en el último mes.

Técnico y jugador mantuvieron recientemente una charla en la ciudad deportiva de Paterna que lo demuestra. Gracia felicitó al jugador por su actuación en su primera titularidad de la temporada en Elche y, sobre todo, por sus apariciones en los siguientes partidos contra Getafe y Real Madrid haciendo una de las cosas más difíciles que existen en el fútbol: salir frío en las segundas partes desde el banquillo y aprovechar los minutos sumando siempre al servicio del equipo.

Gracia da mucho valor al plus que aporta Lato y así se lo ha hecho saber cara a cara. El técnico invitó aquel día a Lato a seguir trabajando duro en los entrenamientos y lo emplazó a una oportunidad que por fin ha llegado. La lesión de Gayà le abre las puertas del once titular. Su momento ha llegado. Lato siente que está preparado para asumir la responsabilidad en el lateral izquierdo en ausencia del capitán. Gracia también cree en él. Es la hora de dar un nuevo paso adelante.

No será el primero que dé esta temporada. Lato comenzó sin minutos, pero poco a poco se ha ido haciendo fuerte en el equipo a base de compromiso, amor al club, pasión y fútbol, demostrando que está llamado a ser mucho más que el suplente de Gayà. Su protagonismo ha crecido al mismo tiempo que las necesidades del equipo. Fue clave en la primera victoria a domicilio contra la Real Sociedad en la puesta en escena del doble lateral y no es casualidad que haya participado en las últimas cuatro jornadas de forma consecutiva. Fue el mejor del equipo contra el Elche en el Martínez Valero marcando un gol y provocando un claro penalti -no pitado- en su primera titularidad de la temporada y fue el elegido por Gracia para reforzar la banda izquierda durante el tramo final contra el Getafe y el Real Madrid. Siempre que ha salido al césped ha sumado. Por eso, Gracia está tranquilo.

El Lato de ahora poco tiene que ver al Lato que se vio obligado a hacer las maletas en busca de minutos de calidad hace un año y medio. La temporada pasada le curtió como jugador y persona. Aprendió a luchar contra la adversidad en el PSV en una mala experiencia que forjó su personalidad y dio un salto de calidad como futbolista de la mano del CA Osasuna de Jagoba Arrasate y Braulio Vázquez en una, esta vez sí, productiva cesión que le ha permitido crecer. Lato quería regresar al Valencia acumulando minutos y sintiéndose importante en Primera División. Lo consiguió y volvió a Mestalla por la puerta grande con un sentido de pertenencia y una entrega en el campo que inyecta vida y alma a este Valencia desnortado por culpa de la gestión de la propiedad. Su espíritu es el camino.

El problema para Lato es que la sombra de Gayà es muy alargada. José es ahora mismo uno de los mejores laterales del fútbol europeo, es capitán e intocable para Gracia: 10 partidos y 10 titularidades. Lato, lejos de ponerse nervioso, ha mantenido la calma con humildad y sin levantar la voz, ha crecido al lado de su referente y amigo Gayà y ha trabajado a la espera de una oportunidad que por fin ha llegado. El sábado contra el Atlético será titular en la izquierda. Se lo ha ganado.

Toni todavía no tiene galones en la plantilla, pero no para de dar pasos adelante para colgárselos algún día siguiendo la estela de sus amigos y compañeros Gayà y Carlos Soler. La salida de jugadores importantes le ha permitido subir peldaños en la escala de poder del vestuario de este Valencia joven con jugadores inexpertos como Yunus, Hugo Guillamón, Racic, Correia, Álex Blanco o Esquerdo. Lato es ahora mismo el undécimo jugador con más partidos (48) en el club. Su estatus en el equipo crece al mismo tiempo que su protagonismo en el césped. La lesión del capitán le brinda el mejor escenario para explotar. Nadie tiene dudas. No hay mejor recambio para José que Lato.