El alcalde Joan Ribó vuelve a ponerse serio con el Valencia CF por la situación del Nou Mestalla e insta al club a mostrar su predisposición iniciando de manera inmediata la construcción del poliderportivo en el barrio de Benicalap, como primera tarea para recuperar la confianza de las instituciones.

"El lunes dije lo que dije, que estábamos pasando a una fase de indignación. El martes mi compañera Sandra Gómez también dijo que no vamos a prolongar la Actuación Territorial. Hay que dejar claro que lo que ha de hacer el Valencia CF es dar señales claras en el sentido de que va a empezar las obras. Empezando por el polideportivo de Benicalap. Ya le decimos lo que tiene que hacer. Y ese es un tema importante desde un punto de vista urbanístico".



Ribó asegura que "cada vez le estamos diciendo de forma clara qué tiene que hacer, sabemos que el Valencia CF es una entidad a la que están vinculados miles de valencianos, pero avanzaremos con mucha firmeza. Sabemos que el Valencia no es cualquier cosa para esta ciudad y queremos ir paso a paso pero cada vez pisando más fuerte y con mayor contundencia. No pueden prorrogar indefinidamente la situación. Cada día se lo decimos al Valencia Club de Fútbol, "no es competencia directa nuestra pero no queremos prorrogar la ATE, por lo tanto no se va a prorrogar la ATE y eso tiene fuertes consecuencias a nivel urbanístico".

Ximo Puig no descarta prorrogar la ATE de Mestalla