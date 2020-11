Lato, a por el Atlético

Toni Lato suplirá a José Gayà este sábado en un partido tan complicado como lo es siempre la visita del Atlético de Madrid. Ha cumplido hasta ahora cuando ha tenido oportunidades, hizo incluso un gol y tiene la confianza del técnico, pero sobre todo tiene muchas ganas de ayudar al equipo a salir adelante. Lo van a conseguir, asegura: "Somos un equipo, estamos todos muy unidos, somos gente joven que tenemos compromiso y vamos a darlo todo para llevar al Valencia CF lo más alto posible".

"Sabemos que va a ser un partido muy exigente, son un equipo muy aguerrido, con las ideas muy claras, va a ser muy competido. Tenemos que igualar la intensidad y el ritmo tan alto que supone jugar contra ellos y a partir de ahí vamos a tener nuestras opciones. Hay dos equipos que están en muy buena forma, el Atlético es uno de ellos. Yo creo que va a ser un partido muy complicado, ellos llegan muy bien, pero nosotros venimos de tres partidos sin conocer la derrota y vamos a por ellos para que los tres puntos se queden aquí", comenta el lateral en declaraciones a VCF Media.



En su opinión, el éxito pasa por corregir algunas cosas y entrar en los partidos mentalizados al cien por cien para pelear, estar muy concentrados. "Ha habido algunos partidos durante este primer tramo de la temporada en que no hemos empezado bien, no sé qué ha podido fallar para no entrar en los partidos como deberíamos. Sabemos que cada partido tiene una exigencia y es muy difícil, si hacemos una primera parte que no estás bien luego es difícil sumar. Sabemos que tenemos que salir desde el inicio mentalizado, con la idea de ir a por el partido desde el principio, hemos demostrado que podemos hacerlo", afirma.

Lato piensa que, aunque en la plantilla hay muchos jugadores jóvenes, "el míster es justo, nos da muchas oportunidades, hay que tratar de aprovecharlas, ayudar al equipo en todo lo que necesite y aportar cada día más en lo personal y lo colectivo. Es mucho más fácil cuando tienes la confianza del cuerpo técnico y el entrenador, vemos que como equipo somos una piña, hay gente joven y muy buen ambiente, creo que estamos entrenando bien. Este es el camino, da igual ser más joven o ser más mayor, tenemos que ir todos a una y trabajar, así el trabajo de todos se verá recompensado".